Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

उत्तर भारत में सर्दी के सितम के बीच घने कोहरे का प्रकोप जारी है. शनिवार सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई. फ्लाइट्स और ट्रेनों की रफ्तार पर भी घने कोहरे का असर दिखाई दे रहा है. महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 29 नगर निगमों में से 25 में सत्ता में आ गया है. वहीं, बीएमसी की 221 सीटों में से बीजेपी ने 87 सीटें जीती हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. वहीं, WPL 2026 के मैच नंबर-9 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 32 रनों से हरा दिया. पढ़ें शनिवार सबुह की टॉप पांच खबरें...

घने कोहरे के आगोश में दिल्ली-NCR, यूपी में भी धुंध में सब गुम! फ्लाइट्स-ट्रेनों पर असर

उत्तर भारत में सर्दी के सितम के बीच घने कोहरे का प्रकोप जारी है. शनिवार सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई. फ्लाइट्स और ट्रेनों की रफ्तार पर भी घने कोहरे का असर दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 5 दिन वेदर का मिजाज ऐसा ही रहेगा.

BMC Election Results 2026: मुंबई का किंग बनी महायुति, उद्धव-राज को करारा झटका

महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 29 नगर निगमों में से 25 में सत्ता में आ गया है. वहीं, बीएमसी की 221 सीटों में से बीजेपी ने 87 सीटें जीती हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. शिवसेना (यूबीटी) को 64 और शिवसेना को 27 सीटें मिली हैं. महायुति गठबंधन ने कुल 114 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.

इंदौर वनडे से पहले महाकाल दरबार में लगाई व‍िराट कोहली ने हाजिरी, सादगी से किया पूजन... कुलदीप यादव संग भस्म आरती में ल‍िया ह‍िस्सा, VIDEO

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आख‍िरी मुकाबला इंदौर में रव‍िवार को होना है. इस मुकाबले से पहले शन‍िवार सुबह विराट कोहली और कुदीप यादव महाकाल मंद‍िर पहुंचे. उनके साथ फील्ड‍िंंग कोच टी द‍िलीप भी नज़र आए. इससे पहले शुक्रवार को कोच गौतम गंभीर,बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक समेत टीम इंडिया के अन्य सदस्य महाकाल मंद‍िर पहुंचे थे.

दिल्ली में चार दिन इन रास्तों से बचकर निकलें, रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल की वजह से बंद रहेंगे कई रूट

गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहने वाली है. 17, 19, 20 और 21 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल के चलते कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे. इस दौरान, रफी मार्ग पर कर्तव्य पथ, जनपथ, मान सिंह रोड और सी-हेक्सागन पर यातायात क्रॉसिंग बंद रहेंगे. विजय चौक से इंडिया गेट तक का कर्तव्य पथ भी बंद रहेगा.

RCB vs GG WPL Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगाई जीत की हैट्रिक... गुजरात जायंट्स को 32 रनों से हराया, श्रेयांका पाटिल का 'पंजा'

WPL 2026 के मैच नंबर-9 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 32 रनों से हरा दिया. इस मैच में आरसीबी ने गुजरात जायंट्स पर 32 रनों से जीत हासिल की. इस मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात जायंट्स के सामने 183 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18.5 ओवरों में 150 रनों पर सिमट गई. इस मैच में RCB की श्रेयांका ने 5 विकेट लिए.

