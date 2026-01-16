RCB vs GG WPL Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगाई जीत की हैट्रिक... गुजरात को 32 रनों से हराया, श्रेयांका पाटिल का 'पंजा'

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के मैच नंबर-9 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना गुजरात जायंट्स (GG) से हुआ. 16 जनवरी (शुक्रवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मैच में आरसीबी ने गुजरात जायंट्स पर 32 रनों से जीत हासिल की. मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात जायंट्स के सामने 183 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18.5 ओवरों में 150 रनों पर सिमट गई.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत में स्पिनर श्रेयांका पाटिल अहम भूमिका रही. श्रेयांका ने 23 रन देकर पांच विकेट झटके. आरसीबी की मौजूदा टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी जीत रही. आरसीबी 6 अंकों के साथ अंकतालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है. गुजरात जायंट्स की चार मैचों में ये दूसरी हार रही और वो अंकतालिका में तीसरे पायदान पर है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सात विकेट पर 182 रन बनाए. राधा यादव ने 6 चौके और तीन छक्के की मदद से 47 बॉल पर 66 रनों का योगदान दिया. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 28 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. गुजरात जायंट्स की ओर से सोफी डिवाइन ने तीन विकेट झटके. काश्वी गौतम को दो सफलताएं हासिल हुईं.

चेज में गुजरात जायंट्स के लिए भारती फुलमाली ने 3 चौके और तीन छक्के की मदद से 20 बॉल पर 39 रन बनाए. बेथ मूनी (27 रन) और तनुजा कंवर (21 रन) ने भी क्रीज पर टिकने का प्रयास किया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए श्रेयांका पाटिल ने 'पंजा' खोला. वहीं इंग्लिश तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने तीन अहम विकेट झटके.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), दयालन हेमलता, गौतमी नाइक, ऋचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नादीन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, लिन्सी स्मिथ और लॉरेन बेल.

गुजरात जायंट्स की प्लेइंग इलेवन: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, शिवानी सिंह, एश्ले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, कनिका आहूजा, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह ठाकुर

