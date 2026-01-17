scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Weather Today Live: घने कोहरे की आगोश में दिल्ली-NCR, यूपी में भी धुंध में सब गुम! फ्लाइट्स-ट्रेनों पर भी असर

aajtak.in | नई दिल्ली | 17 जनवरी 2026, 7:09 AM IST

Dense Fog Today Weather Forecast Live Updates: उत्तर भारत में सर्दी के सितम के बीच घने कोहरे का प्रकोप जारी है. दिल्ली-एनसीआर में आज (शनिवार), 17 जनवरी को कोहरा इतना घना है कि सबकुछ धुंध में गुम है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो है. फ्लाइट्स और ट्रेनों की रफ्तार पर भी घने कोहरे का असर दिखाई दे रहा है.

आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर घने कोहरे की आगोश में है. धुंध इतनी ज्यादा है कि सड़क पर दिखाई देना मुश्किल हो रहा है. नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी है. वहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में भी यही हाल है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में कोल्ड डे (Cold Day) की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है. 

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में अभी ऐसी ही ठंड और कोहरे का प्रकोप बना रह सकता है. 17 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर का दौर जारी रहेगा. वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 16 जनवरी को भी यह स्थिति देखी जा सकती है.

Dense Fog in Delhi: दिल्ली में घना कोहरा

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इस समय उत्तर भारत के कई इलाको में घना कोहरा है. दिल्ली में भी विजिबिलिटी बेहद कम है, वहीं, कई ऐसे इलाके भी हैं जहां विजिबिलिटी जीरो है. IMD का पूर्वानुमान है कि उत्तर भारत में अभी ऐसी ही ठंड और कोहरे का प्रकोप बना रह सकता है.

