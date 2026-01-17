Weather Today Live: घने कोहरे की आगोश में दिल्ली-NCR, यूपी में भी धुंध में सब गुम! फ्लाइट्स-ट्रेनों पर भी असर

आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर घने कोहरे की आगोश में है. धुंध इतनी ज्यादा है कि सड़क पर दिखाई देना मुश्किल हो रहा है. नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी है. वहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में भी यही हाल है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में कोल्ड डे (Cold Day) की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में अभी ऐसी ही ठंड और कोहरे का प्रकोप बना रह सकता है. 17 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर का दौर जारी रहेगा. वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 16 जनवरी को भी यह स्थिति देखी जा सकती है.