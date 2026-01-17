दिल्ली में चार दिन इन रास्तों से बचकर निकलें, रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल की वजह से बंद रहेंगे कई रूट

गणतंत्र दिवस नजदीक है. तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच 17, 19, 20 और 21 जनवरी को दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल होगी. ऐसे में कई रास्तों से बचकर निकलने की सलाह ट्रैफिक पुलिस ने दी है.

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल होगी. ऐसे में दिल्ली के कई प्रमुख चौराहों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा.

रिहर्सल विजय चौक से इंडिया गेट तक होगी, और परेड का रूट सी-हेक्सागन तक विस्तारित होगा. परेड के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, चारों दिन सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे.

इस दौरान, रफी मार्ग पर कर्तव्य पथ, जनपथ, मान सिंह रोड और सी-हेक्सागन पर यातायात क्रॉसिंग बंद रहेंगे.

विजय चौक से इंडिया गेट तक का कर्तव्य पथ भी आम यातायात के लिए बंद रहेगा, जिससे आसपास के रास्तों पर यातायात में बदलाव होगा और संभवतः जाम लग जाएगा.

वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे यातायात नियमों तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

उत्तर-दक्षिण और इसके विपरीत दिशा में आने-जाने के लिए, यात्री सराय काले खां और आईपी फ्लाईओवर होते हुए राजघाट की ओर जाने वाले रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक अन्य ऑप्शन मथुरा रोड और भैरों रोड होते हुए रिंग रोड की ओर जाने वाला लाजपत राय मार्ग है.

यात्री अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग और कौटिल्य मार्ग से होते हुए सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट और बाबा खड़क सिंह मार्ग की ओर भी जा सकता है.

एक वैकल्पिक मार्ग पृथ्वी राज रोड से होकर राजेश पायलट मार्ग और सुब्रमण्यम भारती मार्ग से मथुरा रोड और रिंग रोड की ओर जाता है.

वाहन बर्फखाना से आज़ाद मार्केट और रानी झांसी फ्लाईओवर के रास्ते पंचकुइयां रोड, हनुमान मूर्ति, वंदे मातरम मार्ग और धौला कुआं की ओर भी जा सकते हैं.

पूर्व-पश्चिम और इसके विपरीत आने-जाने के लिए, यात्री भैरों रोड और मथुरा रोड होते हुए रिंग रोड का इस्तेमाल कर सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग और पृथ्वी राज रोड की ओर जा सकता है, और आगे सफदरजंग रोड और कमाल अतातुर्क मार्ग होते हुए पंचशील मार्ग, साइमन बोलिवर मार्ग और अपर रिज रोड या वंदे मातरम मार्ग की ओर जा सकता है.

एक दूसरा ऑप्शन है रिंग रोड, जो आईएसबीटी, चांदगी राम अखाड़ा और मॉल रोड होते हुए आज़ादपुर की ओर जाता है. यातायात रिंग रोड, भैरों रोड और मथुरा रोड से होते हुए लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग और सफदरजंग रोड की ओर भी जा सकता है, और आगे तीन मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट और शंकर रोड होते हुए वंदे मातरम मार्ग की ओर बढ़ सकता है.

पूर्वी दिल्ली और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बीच आवागमन के लिए यात्री वंदे मातरम मार्ग होते हुए रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

दक्षिण दिल्ली से कनॉट प्लेस और केंद्रीय सचिवालय की ओर जाने वाले यात्री मदर टेरेसा क्रिसेंट होते हुए पार्क स्ट्रीट से मंदिर मार्ग या बाबा खड़क सिंह मार्ग की ओर जा सकते हैं. एक दूसरा ऑप्शन वंदे मातरम मार्ग और लिंक रोड होते हुए रिंग रोड से पंचकुइयां रोड की ओर जाना है.

यातायात रिंग रोड और सरदार पटेल मार्ग से होते हुए 11 मूर्ति, मदर टेरेसा क्रिसेंट और आरएमएल गोलचक्कर की ओर, और आगे नॉर्थ एवेन्यू या बाबा खड़क सिंह मार्ग की ओर भी जा सकता है.

विनय मार्ग या शांति पथ की ओर जाने वाले और नई दिल्ली और उससे आगे की ओर जाने वाले वाहन चालकों को मदर टेरेसा क्रिसेंट और आरएमएल गोलचक्कर होते हुए सरदार पटेल मार्ग से बाबा खड़क सिंह मार्ग की ओर या मंदिर मार्ग होते हुए पार्क स्ट्रीट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

