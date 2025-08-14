scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत पर टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप की आलोचना की है. वहीं, दिल्ली-NCR में आज सुबह से ही बारिश हो रही है.

अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन (Photo: REUTERS)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत पर टैरिफ लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है. वहीं, दिल्ली-NCR में आज सुबह से ही बारिश हो रही है. इन खबरों के अलावा, चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी 18 अगस्त को भारत पहुंचेंगे. पढ़ें- गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

'PM मोदी को उन्हें दो बार नोबेल के लिए नामित करना चाहिए', ट्रंप पर पूर्व अमेरिकी NSA जॉन बोल्टन का तंज

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत पर अनावश्यक रूप से हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है. उन्होंने नई दिल्ली पर लगाए गए भारी टैरिफ को "द्विपक्षीय संबंधों में एक गलती" बताया है.

Delhi-NCR Rains: दिल्ली-नोएडा में झमाझम बारिश, गुरुग्राम में दरिया बनीं सड़कें, अब मौसम विभाग का आया ये अलर्ट

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज (14 अगस्त) सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है. आज मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

ग्राहकों को बड़ा झटका... SBI ने बढ़ाया चार्ज, अब ऑनलाइन पैसा भेजना होगा महंगा!

SBI ने खुदरा कस्‍टमर्स के लिए अपनी तत्‍काल भुगतान सेवा ट्रांजैक्शन चार्ज में संशोधन का ऐलान किया है, जो 15 अगस्‍त 2025 से लागू होगा. ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए 25,000 रुपये से ज्‍यादा की वैल्‍यू वाले IMPS लेनदेन पर अब 2 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क लगेगा, जबकि इस राशि तक के लेनदेन मुफ्त रहेंगे.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को आएंगे भारत, गलवान घाटी के संघर्ष के बाद पहली भारत यात्रा

चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी 18 अगस्त को भारत पहुंचेंगे. इस दौरान वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे.

Sachin Tendulkar Son: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हुई सगाई, मुंबई के इस बड़े घराने से है होने वाली दुल्हन

टीम इंडिया के पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है. अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक से हुई है, जो रवि घई की पोती हैं. 

ICICI बैंक का यू-टर्न, घटाई ₹50000 वाली मिनिमम बैलेंस की लिमिट, अब खाते में बस इतने पैसे काफी

ICICI Bank ने मेट्रो और अर्बन इलाकों में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट 50,000 रुपये से घटाकर सिर्फ 15,000 रुपये कर दी है.

Weather Alert: कहीं फटे बादल, कहीं सड़कों तक आईं नदियां... दिल्ली ही नहीं, आज इन राज्यों में भी भयंकर बारिश

मौसम विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. 14 अगस्त दोपहर तक दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि जम्मू संभाग के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है. 

शहरीकरण के साथ बढ़ी कुत्तों की आबादी, दिल्ली-NCR में 4-5 साल में डॉग बाइट मामलों की दोगुनी बढ़ोतरी

दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के काटने के मामले खास तौर पर बढ़ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ते के द्वारा काटने की घटनाओं में बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं. 

पुणे के आर्टिफिशियल लिंब सेंटर का एयरफोर्स प्रमुख ने किया दौरा, घायल जवानों से की मुलाकात

एयरफोर्स प्रमुख चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने बुधवार को पुणे स्थित कृत्रिम अंग केंद्र (Artificial Limb Centre) का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए कॉर्पोरल वरुण कुमार से मुलाकात की. 

बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 'जेपी सेनानियों' को दिया बड़ा तोहफा, पेंशन बढ़ाकर की डबल

बिहार सरकार ने बुधवार को आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ‘जेपी सेनानियों’ की पेंशन राशि दोगुनी करने का ऐलान किया.

कोटा में रिटायर्ड फौजी ने बहू से की दरिंदगी की कोशिश, धरने के बाद हुई गिरफ्तारी
 
राजस्थान के कोटा में रामगंजमंडी कस्बे में एक 55 साल के रिटायर्ड फौजी को अपनी 22 साल की बहू से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

