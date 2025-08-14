Delhi-NCR Rains: दिल्ली-नोएडा में झमाझम बारिश, गुरुग्राम में दरिया बनीं सड़कें, अब मौसम विभाग का आया ये अलर्ट

राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज (14 अगस्त) सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है. आसमान में घने बादल छाए हुए हैं. कई इलाकों में दिन में रात जैसा अंधेरा छाया है. आज मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, उत्तरी दिल्ली को छोड़कर पूरी दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट है.

#WATCH | Rain lashes parts of the national capital



(Visuals from Lajpat Nagar) pic.twitter.com/mmEhlQRDpA — ANI (@ANI) August 14, 2025

दिल्ली के अलावा नोएडा-गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है. गुरुग्राम में भी सुबह 5:00 से मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी बारिश है कि साइबर सिटी के दर्जनों इलाके पानी में डूब गए हैं. गुरुग्राम के सेक्टर 10 और सेक्टर 9 इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद भारी जलभराव देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने सुबह 6 बजे के करीब अगले 2-3 घंटों के दौरान दिल्ली और एनसीआर में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के अलावा मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तीव्र बारिश होने की संभावना जताई है. भयंकर बारिश से दिल्ली-NCR के लोगों को जाम की स्थिति से भी जूझना पड़ सकता है.

वहीं, हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं. सबसे ज्यादा असर कुल्लू, शिमला, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में देखने को मिला है. कुल्लू में घर, दुकानें, गाड़ियां सब कुछ बह गई. शिमला के रामपुर इलाके में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए. लाहौल-स्पीति और किन्नौर में भी ऊपरी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है. SDRF और स्थानीय प्रशासन मौके पर तैनात है.

