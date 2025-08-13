scorecardresearch
 

चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को आएंगे भारत, गलवान घाटी के संघर्ष के बाद पहली भारत यात्रा

चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी 18 अगस्त को भारत पहुंचेंगे. यहां वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे. ये वांग यी की जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद पहली भारत यात्रा होगी.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत के दौरे पर आएंगे (Photo: AP)
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अगले सप्ताह अहम बातचीत होने जा रही है. दोनों देश अगले सप्ताह विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे.चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी 18 अगस्त को भारत पहुंचेंगे. यहां वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे.

ये वांग यी की जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद पहली भारत यात्रा होगी. इस मुलाकात में सीमा विवाद समेत द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

लद्दाख में भिड़े थे दोनों देश के सैनिक

बताते चलें कि जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने भारत-चीन रिश्तों में गहरी दरार डाल दी थी. दोनों देशों के बीच सीमा पर पैंगोंग झील, गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स और डेपसांग जैसे इलाकों में डिसएंगेजमेंट को लेकर कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हुई, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे अटके हुए हैं.

18 अगस्त की बैठक अहम

18 अगस्त की बैठक से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश आगे बढ़ने के लिए किसी रोडमैप पर सहमत हो सकते हैं, हालांकि मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल में यह आसान नहीं माना जा रहा.

