Weather Alert: कहीं फटे बादल, कहीं सड़कों तक आईं नदियां... दिल्ली ही नहीं, आज इन राज्यों में भी भयंकर बारिश

देशभर के कई राज्यों में मौसम पहले ही कहर बरपा रहा है. अब मौसम विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज (14 अगस्त) दोपहर तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि जम्मू संभाग के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है. इसके बाद शुक्रवार शाम से रविवार शाम तक भी भारी बारिश की संभावना है.

लॉन्ग वीकेंड पर हिमालयी क्षेत्रों पर जाने से बचने की सलाह

यहां न केवल बारिश बल्कि बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है. इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और पंजाब के कुछ हिस्सों में आज सुबह से शाम तक भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, वीकेंड पर भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है. यहां तक कि मौसम विभाग ने इस लॉन्ग वीकेंड पर हिमालय की यात्रा से बचने की सलाह दी है. मौसमी नजरिए से ये वीकेंड हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है.

बता दें कि मॉनसून अक्षीय रेखा उत्तर-पश्चिम भारत से गुज़र रही है और खाड़ी से बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के साथ मिलकर सक्रिय है. पूर्वी हवाएँ खाड़ी से नमी ला रही हैं और अरब सागर से दक्षिण-पश्चिमी हवाएं भी आ रही हैं. इसी के चलते देशभर के कई राज्यों में आज से वीकेंड तक अच्छी बारिश और उससे होने वाले असर की संभावना जताई है.

Advertisement

updated nowcast map showing spell of moderate to intense rainfall mainly over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, North Madhya Pradesh, West Uttar Pradesh during next 3 hours. @moesgoi @DDNewslive @airnewsalerts @ndmaindia pic.twitter.com/jsRZrEJkN5 — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 14, 2025

अभी कहां-कहां बारिश?

उत्तराखंड

उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है. बुधवार शाम से बारिश का ये सिलसिला और तेज हो गया है. पूर्वानुमान के अनुसार, पूरा राज्य ऑरेंज अलर्ट पर है, जबकि कुछ इलाकों में रेड अलर्ट है. भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रतिकूल मौसम के बीच यात्रा के जोखिम से बचने के लिए बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, हरिद्वार, चंपावत, चमोली, टिहरी और देहरादून के सभी स्कूल 14 अगस्त को बंद रहेंगे.

धराली में रुका रेस्क्यू ऑपरेशन

धराली में भी सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिससे गाँव में तलाशी अभियान बाधित हो गया है. फिलहाल मौसम साफ़ होने तक हवाई अभियान रोक दिया गया है. बता दें कि धराली का अन्य इलाकों से सड़क संपर्क अभी भी कटा हुआ है. हरिद्वार में भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 14 अगस्त को सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है.

हिमाचल प्रदेश में बादल फटे

हिमाचल में फिर आसमानी कहर बरपा है. पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं. सबसे ज्यादा असर कुल्लू, शिमला, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में देखने को मिला है. कुल्लू में घर, दुकानें, गाड़ियां सब कुछ बह गई. शिमला के रामपुर इलाके में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए. लाहौल-स्पीति और किन्नौर में भी ऊपरी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है. SDRF और स्थानीय प्रशासन मौके पर तैनात है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया है. लोगों से अपील है कि नदी-नालों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.

Advertisement

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख

लद्दाख में भी भारी बारिश और बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई. लेह-कारगिल राजमार्ग NH1 के कुछ हिस्सों को लामायुरु के आसपास नुकसान पहुंचा है. इसके चलते लेह से कारगिल के बीच यातायात फिलहाल बंद कर दी गई है. जम्मू संभाग के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है.

उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश

यूपी की राजधानी लखनऊ में भी देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है. तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है. सिविल अस्पताल के बाहर पार्क रोड पर पानी भर गया है. चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर भी जल भराव हो गया, जिससे लोगों के आवागमन में दिक्कतें आ रही है. बारिश ने लखनऊ नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. शहर के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ. खराब मौसम और बारिश की स्थिति को देखते हुए लखनऊ में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे.

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश

राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज (14 अगस्त) सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है. आसमान में घने बादल छाए हुए हैं. कई इलाकों में दिन में रात जैसा अंधेरा छाया है. आज मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, उत्तरी दिल्ली को छोड़कर पूरी दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट है. दिल्ली के अलावा नोएडा-गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है. गुरुग्राम में भी सुबह 5:00 से मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी बारिश है कि साइबर सिटी के दर्जनों इलाके पानी में डूब गए हैं

Advertisement

बिहार

बिहार के 10 जिलों की 25 लाख की आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है. बिहार में 348 ग्राम पंचायतें प्रभावित हैं. दावा है कि NDRF की 7 टीमें और SDRF की 9 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के इतर है. हकीकत ये है कि बिहार के इन 10 जिलों में एक बहुत बड़ी आबादी तक अभी भी सरकारी मदद नहीं पहुंची है. राज्य में अभी बारिश का अलर्ट तो नहीं है लेकिन आसपास के राज्यों में हो रही बारिश से यहां की परेशानियां और बढ़ सकती हैं.

अन्य राज्यों का हाल

मुंबई शहर और मुंबई उपनगरों में भी आज अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा तेलंगाना में भी बुधवार को हुई भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जिससे मुख्य सड़कों पर जलभराव हो गया और कई छोटी नदियाँ और अन्य जलाशय उफान पर आ गए. मौसम विभाग ने कहा कि 14 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से 15 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के बीच तेलंगाना के मेडक, संगारेड्डी और विकाराबाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम केंद्र ने कहा कि इसी अवधि के दौरान तेलंगाना के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

---- समाप्त ----