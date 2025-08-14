scorecardresearch
 

Feedback

कोटा में रिटायर्ड फौजी ने बहू से की दरिंदगी की कोशिश, धरने के बाद हुई गिरफ्तारी

राजस्थान के कोटा में एक रिटायर्ड फौजी को बहू से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ग्राम पंचायत खैराबाद की प्रधान का पति भी है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुर कई बार नहाते समय झांकता था और एक रात उसने दुष्कर्म की कोशिश की. विरोध के बाद मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई.

Advertisement
X
ससुर ने की रेप की कोशिश (Photo: Screengrab)
ससुर ने की रेप की कोशिश (Photo: Screengrab)

राजस्थान के कोटा में रामगंजमंडी कस्बे में एक 55 साल के रिटायर्ड फौजी को अपनी 22 साल की बहू से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान ओमप्रकाश मेघवाल के रूप में हुई है, जो ग्राम पंचायत खैराबाद समिति की प्रधान का पति भी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि पीड़िता का पति इस समय जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. इसी दौरान वह ससुराल में अकेली रहती थी. पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसका ससुर अक्सर नहाने के दौरान उस पर नजर रखता था. 2 अगस्त की रात को आरोपी ने उसके कमरे में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन पीड़िता के शोर मचाने पर वह पीछे हट गया.

पीड़िता ने घटना के तुरंत बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सर्कल इंस्पेक्टर मनोज सिंह सिकरवाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है. हालांकि, पीड़िता का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी में देरी हुई.

सम्बंधित ख़बरें

नहाते हुए बहू को देखता था ससुर, फिर रात में किया दुष्कर्म का प्रयास, गिरफ्तारी के बाद परिवार ने किया प्रदर्शन 
Nuh violence
राजस्थान-हरियाणा सीमा पर दो समुदायों में हिंसा, पांच गिरफ्तार, पुलिस बल तैनात 
weeping relatives of those who lost their lives in dausa road accident (photo- itg)
चीख-पुकार, हर आंख नम... 11 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद एटा के गांव में कोहराम 
15 अगस्त लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का है प्लान, ये 5 डेस्टिनेशन बना देंगे आपकी यात्रा खास 
11 people from Etah died in Dausa road accident (photo- screengrab)
खाटू श्याम से लौट रहे एटा के 11 लोगों की सड़क हादसे में मौत, मृतकों में 7 बच्चे, गांव में पसरा मातम 

धरने पर बैठा परिवार तब हुई गिरफ्तारी

Advertisement

घटना के बाद पीड़िता अपने मायके लौट गई और वहां से न्याय की मांग करती रही. उसका कहना है कि पिछले हफ्ते परिवार ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी.

आरोपी की गिरफ्तारी में देरी से नाराज होकर पीड़िता और उसके परिवार ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया था. दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement