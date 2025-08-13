scorecardresearch
 

ICICI बैंक का यू-टर्न, घटाई ₹50000 वाली मिनिमम बैलेंस की लिमिट, अब खाते में बस इतने पैसे काफी

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है और हाल ही में बढ़ाई गई मिनिमम बैलेंस की लिमिट को घटा दिया है.

आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज (File Photo)
आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज (File Photo)

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है और हाल ही में नए ग्राहकों के लिए बढ़ाई गई मिनिमम बैलेंस की लिमिट को घटा दिया है. बैंक की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब सेविंग अकाउंट के मिनिमम अकाउंट बैलेंस (MAB) के नियम फिर से बदले गए हैं और ग्राहकों को रहात देते हुए मेट्रो और अर्बन इलाकों में यह लिमिट 50,000 रुपये से घटाकर सिर्फ 15,000 रुपये कर दी गई है.

एक ओर जहां मेट्रो और अर्बन एरिया में सेविंग अकाउंट में मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस (MAB) की लिमिट को बदला है, तो वहीं अब सेमी-अर्बन क्षेत्रों के लिए इसे 25,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये और रूरल एरिया में 10,000 रुपये से घटाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है. हालांकि, बैंक ने साफ किया है कि अगर ग्राहक अकाउंट में तय लिमिट से कम बैलेंस रखते हैं, तो फिर उन्हें पेनल्टी देनी होगी. 

बता दें हाल ही में ICICI Bank ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए (Rule Change) करते हुए सेविंग अकाउंट में न्यूनतम राशि या मिनिमम एवरेज अमाउंट बैलेंस की लिमिट में जोरदार इजाफा किया था और इसे पहले की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया था. इस बदलाव के बाद खाते में कम से कम 10,000 रुपये नहीं, बल्कि 50,000 रुपये रखने जरूरी कर दिया गया था. बैंक की ओर से साफ किया गया था कि मिनिमम अमाउंट बैलेंस से संबंधित ये चेंज सिर्फ उन अकाउंट पर लागू किए जा रहे हैं, जो इस बदलाव के लागू होने की तारीख से खोले गए हैं. यानी पहली अगस्त से. इसके बाद ही इसका विरोध देखने को मिल रहा था.

अब बैंक की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर मिनिमम बैलेंस की लिमिट को घटाने का फैसला लिया गया है. बता दें बढ़ी हुई लिमिट 1 अगस्त से प्रभावी की गई थी और घटी हुई लिमिट को भी इसी तारीख से लागू किया गया है. 

---- समाप्त ----
