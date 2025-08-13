scorecardresearch
 

Sachin Tendulkar Son: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हुई सगाई, मुंबई के इस बड़े घराने से है होने वाली दुल्हन

क्रिकेट के 'भगवान' कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है, अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक से हुई है. सानिया मुंबई के एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं.

अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंडोक से सगाई (Photo: Getty/ITG)
अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंडोक से सगाई (Photo: Getty/ITG)

Arjun Tendulkar Engagement: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है. अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक से हुई है, जो रवि घई की पोती हैं. अर्जुन और सानिया की सगाई एक निजी समारोह में हुई. इस सगाई में दोनों परिवारों के करीबी सदस्य और दोस्त लोग शरीक हुए.घई फैमिली मुंबई का एक बड़ा और मशहूर कारोबारी परिवार है. वे इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड) के मालिक हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में अर्जुन तेंदुलकर का प्रदर्शन बेहद सीमित रहा क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. मुंबई इंडियंस (MI) ने मेगा ऑक्शन में उन्हें 30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर रिटेन किया था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया. इस वजह से उनके नाम कोई रन, विकेट या अन्य आंकड़े दर्ज नहीं हो पाए और उनका पूरा सीजन बेंच पर बीत गया.

यह भी पढ़ें: सारा तेंदुलकर का भाई अर्जुन ने किया मेकअप, दिल छू लेगा VIDEO

अर्जुन तेंदुलकर ने अब तक 17 फर्स्ट क्लास, 18 लिस्ट-ए और 24 टी20 मुकाबले खेले हैं. फर्स्ट क्लास मैचों में अर्जुन ने 33.51 की औसत से 37 विकेट झटके हैं. जबकि 23.13 के एवरेज से 532 रन बनाए. वहीं लिस्ट-ए क्रिकेट में अर्जुन के नाम पर 25 विकेट (31.2 की औसत) और 102 रन (17 की औसत) दर्ज हैं.

arjun tendulkar
अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, फोटो: (Ruchika/ITG)

अर्जुन तेंदुलकर का कैसा है IPL रिकॉर्ड?

टी20 क्रिकेट में 25 साल के अर्जुन तेंदुलकर ने 25.07 की औसत से 27 विकेट झटके हैं. साथ ही 13.22 की औसत से 119 रन बनाए हैं. अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा की टीम का हिस्सा हैं. इससे पहले वो मुंबई के लिए खेलते थे. देखा जाए तो अर्जुन ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम पर 3 विकेट और 13 रन दर्ज हैं.

सचिन तेंदुलकर की शादी 24 मई 1995 को अंजलि तेंदुलकर से हुई थी. अंजलि अपने पति सचिन तेंदुलकर से उम्र में छह साल बड़ी हैं. अंजलि पेशे से शिशु रोग विशेषज्ञ रह चुकी है. सचिन-अंजलि की लाडली सारा तेंदुलकर का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को हुआ. फिर 24 सितंबर 1999 को दोनों ने अपने बेटे अर्जुन तेंदुकर का इस दुनिया में स्वागत किया.

इनपुट: रुचिका मेहता

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

