scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 33 लोगों की मौत हो गई. वहीं, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल 36 वायुसैनिकों को वीरता पुरस्कार सम्मानित किया गया.

Advertisement
X
किश्तवाड़ में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है (Photo: ITG)
किश्तवाड़ में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है (Photo: ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 33 लोगों की मौत हो गई. वहीं, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल 36 वायुसैनिकों को वीरता पुरस्कार सम्मानित किया गया. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी है कि अगर पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत फेल होती है तो अमेरिका, भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा देगा. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst Live: किश्तवाड़ क्लाउड बर्स्ट में बढ़ता जा रहा मौत का आंकड़ा, अब तक 33 शव बरामद, 120 से ज्यादा जख्मी... 200 से ज्यादा लापता

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को मचैल माता मंदिर के पास बादल फटने से 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है. ये हादसा हिमालय स्थित माता चंडी के मंदिर की यात्रा के दौरान चिशोती इलाके में हुआ. राहत और बचाव दल मौके पर भेज दिए गए और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों का सम्मान, 36 वायु सैनिकों को मिलेगा वीरता पुरस्कार

ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय वायुसेना के कुल 36 वायुसैनिकों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसी क्रम में विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा. वहीं 9 जवानों को वीर चक्र पुरस्कार से नवाज़ा जाएगा. इसमें 4 ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर, 3 स्क्वाड्रन लीडर और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल हैं.  

Advertisement

'अगर फेल हुई ट्रंप-पुतिन की बातचीत तो भारत पर लगाएंगे ज्यादा टैरिफ...', अमेरिका की नई धमकी

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत फेल होती है तो अमेरिका, भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगा देगा. ट्रंप की पुतिन से ये मुलाकात रूस-यूक्रेन संघर्ष ख़त्म करने के इरादे को लेकर हो रही है. इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के अलावा 25% जुर्माना भी लगाया था.

नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल! आखिर क्या है इसकी वजह?

भारतीयों के नागरिकता छोड़ने की संख्या 2024 में लगातार तीसरे साल दो लाख के ऊपर रही है. लोकसभा में दिए गए सरकार के जवाब के अनुसार, पिछले साल कुल 2.1 लाख लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ी. वहीं, 2023 में ये संख्या 2.2 लाख थी. 2011 से 2024 की अवधि के दौरान करीब 21 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है.

राहुल गांधी पर झूठी गवाही का आरोप, सावरकर के परपोते ने पुणे कोर्ट में दी अर्जी
 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने झूठी गवाही का आरोप लगाते हुए पुणे की MP/MLA कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की है. ये मामला सावरकर मानहानि केस से जुड़ा है, सावरकर का दावा है कि गांधी ने जानबूझकर ये कहकर कोर्ट को गुमराह किया कि उन्हें मानहानिकारक भाषण वाली वीडियो प्राप्त नहीं हुई.  

Advertisement

चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम, लोग घर बैठे चेक कर सकेंगे अपना रिकॉर्ड

चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि वो बिहार में SIR के दौरान हटाए गए करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम बूथवार तरीके से सार्वजनिक करेगा. चुनाव आयोग ने बताया कि ये लिस्ट खोजने योग्य फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोई भी नागरिक आसानी से ये जांच सके कि उनका नाम मतदाता सूची में बरकरार है या हटा दिया गया है.

'शेल्टर होम भर गए हैं, पकड़ने से रोकें...', डॉग लवर्स की दलील, SC ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की डॉग लवर्स की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि डॉग्स के हमलों में बच्चे मर रहे हैं. वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि बड़ी संख्या में डॉग्स को शेल्टर में रखा जाएगा तो वे एक दूसरे पर हमला करेंगे.

Leander Paes father passes away: ल‍िएंडर पेस के पिता वेस पेस का न‍िधन, 1972 ओलंप‍िक में हॉकी में ज‍िताया ब्रॉन्ज मेडल... ऐसा रहा कर‍ियर

भारतीय टेन‍िस स्टार लिएंडर पेस के पिता वेस पेस का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे लंबे समय से पार्किंसन बीमारी के गंभीर स्टेज से जूझ रहे थे. वेस 1972 ओलंपिक में भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज़ मेडल जिताने वाली टीम के अहम सदस्य थे. वेस पेस ने स्पोर्ट्स मेडिसिन के फील्ड में अहम भूमिका निभाई और BCCI की एंटी-करप्शन यूनिट का भी हिस्सा रहे.

Advertisement

'बेबी ड‍िव‍िल‍ियर्स' को IPL में कैसे मिली पीली जर्सी, अश्व‍िन ने CSK पर किया बड़ा दावा

रविचंद्रन अश्विन ने दावा किया है कि IPL फ्रेंचाइजी CSK ने डेवाल्ड ब्रेविस को 'अंडर द टेबल' भुगतान किया. अश्व‍िन का दावा है कि वो चोटिल गुरजपनीत की जगह CSK में ₹2.2 करोड़ में आए थे. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'कई टीमें ब्रेविस को रिप्लेसमेंट के तौर पर लेना चाहती थीं, लेकिन बातचीत के बाद CSK ने अधिक पैसे देकर उसे साइन किया.'

बिहार में बाढ़ से हाहाकार, 25 लाख लोग प्रभावित, सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण

बिहार में भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण अब तक लगभग 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 10 बाढ़ प्रभावित ज़िलों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया. बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं. धान और मक्का की खड़ी फसल पानी में डूबने से भारी नुकसान हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement