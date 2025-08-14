ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों का सम्मान, 36 वायु सैनिकों को मिलेगा वीरता पुरस्कार

scorecardresearch
 

ऑपरेशन सिंदूर में साहस और अदम्य शौर्य का परिचय देने वाले भारतीय वायुसेना के कुल 36 वायुसैनिकों को 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसमें एक शौर्य चक्र, 9 वीर चक्र और 26 वायुसेना मेडल (गैलेंट्री) प्रदान किए जाएंगे.

ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों को सम्मानित किया जाएगा (File Photo: ITG)
ऑपरेशन सिंदूर में साहस और अदम्य शौर्य का परिचय देने वाले भारतीय वायुसेना के कुल 36 वायुसैनिकों को 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसी क्रम में विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा. साथ ही 9 जवानों को वीर चक्र पुरस्कार से नवाजा जाएगा. इसमें 4 ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर, तीन स्क्वाड्रन लीडर और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल हैं. जबकि 26 वायुसैनिकों को वायुसेना मेडल (गैलेंट्री) से सम्मानित किया जाएगा.

शौर्य चक्र 

- विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह 

वीर चक्र पाने वाले जवान

- ग्रुप कैप्टन: आर. एस. सिद्धू, मनीष अरोड़ा, अनिमेष पाटनी, कुणाल कालरा

- विंग कमांडर: जॉय चंद्रा

- स्क्वाड्रन लीडर: सार्थक कुमार, सिद्धांत सिंह, रिज़वान मलिक

- फ्लाइट लेफ्टिनेंट: ए. एस. ठाकुर

