Vece Paes Dies: भारतीय टेन‍िस स्टार लिएंडर पेस के पिता वेस पेस का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया. ल‍िएंडर के पिता वेस 1972 ओलंपिक में भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाली टीम के अहम सदस्य थे. उन्होंने पेस ने स्पोर्ट्स मेडिसिन के फील्ड में अहम भूमिका निभाई और बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट का भी हिस्सा रहे.

डॉ. वेसे पेस का न‍िधन गुरुवार (14 अगस्त) की सुबह कोलकाता में हुआ. वे लंबे समय से पार्किंसन बीमारी के गंभीर स्टेज से जूझ रहे थे. उनको मंगलवार सुबह कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Dr. Vece Paes, a true sports icon, sadly passed away this morning. His achievements on and off the field inspired generations. As a member of the 1972 Munich Olympics bronze-winning team, he made India proud. His legacy will live on.#RIPVecePaes #HockeyIndia pic.twitter.com/6N0KMcey5G — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 14, 2025

डॉ. पेस भारतीय खेलों से लंबे समय तक जुड़े रहे. हॉकी में वे मिडफील्डर थे और इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट और रग्बी भी खेले.1996 से 2002 तक वे इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष भी रहे.

स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर के रूप में उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई और भारतीय डेविस कप टीम सहित कई खेल संगठनों के साथ मेडिकल कंसल्टेंट के तौर पर काम किया था.



वेस पेस की शादी किससे हुई?

वेस पेस का विवाह जेनिफर से हुआ था, जो एक पूर्व भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी थीं और नेशल टीम की कप्तान भी रहीं.

कब होगा वेस पेस का अंत‍िम संस्कार

पेस का अंतिम संस्कार सोमवार या मंगलवार को होगा, क्योंकि परिवार उनकी बेटियों के आने का इंतजार करेगा, जो दोनों विदेश में बस गई हैं.

लिएंडर कौन कौन से ख‍िताब जीते?

वेस पेस के के बेटे लिएंडर ने भी भारतीय टेन‍िस को नए श‍िखर पर पहुंचाया और 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर देश के इतिहास में सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी बने, जिनमें आठ पुरुष युगल और 10 मिश्रित युगल खिताब शामिल हैं. लिएंडर ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल वर्ग का कांस्य पदक भी जीता था.

