scorecardresearch
 

Feedback

Leander Paes father passes away: ल‍िएंडर पेस के पिता वेस पेस का न‍िधन, 1972 ओलंप‍िक में हॉकी में ज‍िताया ब्रॉन्ज मेडल... ऐसा रहा कर‍ियर

Leander Paes father passes away: टेन‍िस स्टार लिएंडर पेस के पिता वेस पेस का निधन हो गया है. पेस के पिता वेस 1972 ओलंपिक में भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाली टीम में शामिल थे. पेस ने स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई और बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट का भी हिस्सा रहे. वह 80 साल के थे.

Advertisement
X
भारतीय टेन‍िस स्टार ल‍िएंडर पेस के प‍िता वेस पेस का 80 साल की आयु में कोलकाता में न‍िधन हो गया ( Photo: instagram/@Leander Paes)
भारतीय टेन‍िस स्टार ल‍िएंडर पेस के प‍िता वेस पेस का 80 साल की आयु में कोलकाता में न‍िधन हो गया ( Photo: instagram/@Leander Paes)

Vece Paes Dies: भारतीय टेन‍िस स्टार लिएंडर पेस के पिता वेस पेस का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया. ल‍िएंडर के पिता वेस 1972 ओलंपिक में भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाली टीम के अहम सदस्य थे. उन्होंने पेस ने स्पोर्ट्स मेडिसिन के फील्ड में अहम भूमिका निभाई और बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट का भी हिस्सा रहे. 

डॉ. वेसे पेस का न‍िधन गुरुवार (14 अगस्त) की सुबह कोलकाता में हुआ.  वे लंबे समय से पार्किंसन बीमारी के गंभीर स्टेज से जूझ रहे थे. उनको मंगलवार सुबह कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 

डॉ. पेस भारतीय खेलों से लंबे समय तक जुड़े रहे. हॉकी में वे मिडफील्डर थे और इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट और रग्बी भी खेले.1996 से 2002 तक वे इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष भी रहे. 

स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर के रूप में उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई और भारतीय डेविस कप टीम सहित कई खेल संगठनों के साथ मेडिकल कंसल्टेंट के तौर पर काम किया था. 

वेस पेस की शादी किससे हुई? 
वेस पेस का विवाह जेनिफर से हुआ था, जो एक पूर्व भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी थीं और नेशल टीम की कप्तान भी रहीं. 

Advertisement

कब होगा वेस पेस का अंत‍िम संस्कार 
पेस का अंतिम संस्कार सोमवार या मंगलवार को होगा, क्योंकि परिवार उनकी बेटियों के आने का इंतजार करेगा, जो दोनों विदेश में बस गई हैं. 

लिएंडर कौन कौन से ख‍िताब जीते? 
वेस पेस के के बेटे लिएंडर ने भी भारतीय टेन‍िस को नए श‍िखर पर पहुंचाया और 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर देश के इतिहास में सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी बने, जिनमें आठ पुरुष युगल और 10 मिश्रित युगल खिताब शामिल हैं. लिएंडर ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल वर्ग का कांस्य पदक भी जीता था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement