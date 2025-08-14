scorecardresearch
 
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst Live: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत का कहर, बादल फटने से 15 की मौत, अमित शाह ने सीएम और एलजी से की बात

aajtak.in | नई दिल्ली | 14 अगस्त 2025, 4:02 PM IST

Kishtwar Cloudburst Live Updates: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को मचैल माता मंदिर के पास कुदरत ने कहर बरपाया. यहां बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है. ये हादसा हिमालय स्थित माता चंडी के मंदिर की यात्रा के दौरान चिशोती इलाके में हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर भेज दिए गए और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि चिशोती में हुई घटना काफी ज्यादा जनहानि का कारण बन सकती है, उन्होंने कहा कि प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और बचाव टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हुए देखा जा सकता है. बता दें कि चिशोती वो जगह है जहां से मचैल माता यात्रा की शुरुआत होती है. हर अपडेट के लिए पढ़ते रहिए aajtak.in 

4:02 PM (2 मिनट पहले)

बादल फटने से आधा गांव तबाह, रास्ते डूबे... मुश्किल से हो रहा रेस्क्यू

Posted by :- Hemant Pathak

जिस इलाके में आपदा आई है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इस गांव में आबादी काफी ज्यादा है, बादल फटने की घटना के बाद आधे से ज्यादा गांव बह गया है. रास्ते तबाह हो गए हैं, जिससे रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.
 

4:00 PM (5 मिनट पहले)

CISF के एक जवान का शव मिला, 3 जवान लापता

Posted by :- Hemant Pathak

किश्तवाड़ में बादल फटने से चिशोती इलाका तबाह हो चुका है. हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है. सैलाब में CISF के एक जवान का शव मिला है. जबकि सीआईएसएफ के तीन जवान अभी भी लापता बताए जा रहे है. 
 

3:57 PM (7 मिनट पहले)

किश्तवाड़ आपदा के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी

Posted by :- Hemant Pathak

किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा ने घटना प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य शुरू होने की पुष्टि की है. आपदा के बाद प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. 

3:52 PM (13 मिनट पहले)

किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 15 लोगों की मौत

Posted by :- Hemant Pathak

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में मचैल माता मंदिर के पास कुदरत ने कहर बरपाया. यहां बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि चिशोती में हुई घटना काफी ज्यादा जनहानि का कारण बन सकती है, उन्होंने कहा कि प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और बचाव टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा का संदेश मिलने के बाद मैंने किश्तवाड़ के डीसी पंकज कुमार शर्मा से बात की है. चिशोती में भीषण बादल फटने से भारी जनहानि की आशंका है. प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है, बचाव दल मौके पर पहुंच रहे हैं. नुकसान का आकलन और राहत-चिकित्सा प्रबंध किए जा रहे हैं.

