Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 13 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: बिहार चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की. वहीं, सितंबर महीने में देश की खुदरा महंगाई दर गिरकर 1.54 फीसदी पर पहुंच गई. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इज़रायली संसद में ज़ोरदार स्वागत हुआ. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

प्रशांत किशोर की जन सुराज की नई लिस्ट में 65 उम्मीदवार, नीतीश के गढ़ में दलित उम्मीदवार, राघोपुर पर अब भी सस्पेंस

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में कुल 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 19 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए. पार्टी ने CM नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र हरनौत से कमलेश पासवान को टिकट दिया है.

99 महीने में सबसे कम Retail Inflation, खाने-पीने की चीजें हुईं सस्ती... GST ने भी दिया साथ

सितंबर महीने में देश की खुदरा महंगाई दर गिरकर 1.54 फीसदी पर पहुंच गई है, जो पिछले 99 महीनों में सबसे कम है. इससे पहले अगस्त महीने में मामूली बढ़ोतरी के साथ खुदरा महंगाई दर 2.07% पर पहुंच गई थी, जबकि जुलाई- 2025 में खुदरा महंगाई दर 1.55 फीसदी दर्ज की गई थी. आंकड़ों को देखें तो खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने निगेटिव रही है.

बंधकों की रिहाई के बीच इजरायली संसद में ट्रंप का सम्मान, नेतन्याहू ने दिया 'शांति पुरस्कार'

हमास की कैद से सभी बंधकों की रिहाई के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इज़रायली संसद में ज़ोरदार स्वागत हुआ. ट्रंप इज़रायली संसद के सत्र को संबोधित करने पहुंचे, जहां सांसदों ने उन्हें ढाई मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया. इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया.

IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी-तेजस्वी पर दफा-420, कोर्ट ने तय किए करप्शन और धोखाधड़ी के चार्ज

राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC स्कैम और लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने लालू-राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धारा 420 के तहत आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने साज़िश, पद के दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की बात कही और ये भी जोड़ा कि सब कुछ लालू की जानकारी में हुआ.

NEET UG उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, मेडिकल काउंसिल ने जोड़ीं 9 हजार से ज्यादा सीटें

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए NEET UG की एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाकर 1,26,600 कर दी है. एनएमसी द्वारा एम्स और जिपमर के अंदर आने वाली सीटों को छोड़कर, पूरे भारत में कुल 9,075 नई एमबीबीएस सीटों को मंज़ूरी दी गई है. नई सीटें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में जोड़ी गई हैं.

'वोट चोरी' के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से SC ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ आरोपों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. पिछले दिनों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था. इसके बाद एक वकील ने इन आरोपों की जांच करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.

IND vs WI Highlights: दिल्ली टेस्ट में पांचवें दिन होगा फैसला, भारतीय टीम जीत से 58 रन दूर, केएल राहुल-साई सुदर्शन की अच्छी बैटिंग

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दो मैचों टेस्ट सीरीज़ का आख़िरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में हो रहा है. इस मुकाबले में चौथे दिन स्टम्प तक भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 63/1 रन बना लिए हैं. भारत अब जीत से 58 रन दूर है. सुदर्शन 30 और राहुल 25 रन पर नाबाद हैं. वेस्टइंडीज़ ने भारत को जीत के लिए 121 रनों का टारगेट दिया है.

मुंबई के आसपास मिलेगा सस्ता फ्लैट, MHADA बना रहा है 7 लाख घर

महाराष्ट्र गृहनिर्माण और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) ने अगले पांच सालों में 7 लाख नए घर बनाने का प्लान बनाया है. म्हाडा के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ संजीव जायसवाल ने बताया कि इनमें से करीब 5.5 लाख घर सिर्फ़ मुंबई शहर में ही तैयार होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घर अलग-अलग योजनाओं के तहत बनाए जाएंगे.

SBI CBO का रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट में अपना नाम

भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार को सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अपनी मेरिट सूची देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

बेरोज़गारी 50% घटी, 17 करोड़ नई नौकरियां! ऐसे बदल रहा है भारत का लेबर मार्केट

भारत में पिछले छह सालों में लगभग 17 करोड़ नए रोज़गार उत्पन्न हुए हैं. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नए डेटा के मुताबिक देश में कुल रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया. अलग-अलग क्षेत्रों में 16.83 करोड़ नए रोजगार जुड़े हैं. इसके अलाबा बेरोज़गारी दर में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.



