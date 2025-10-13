तेजस्वी-लालू-राबड़ी के लिए आज डबल ट्रबल... IRCTC स्कैम और लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीट पर आएगा फैसला

बिहार में चुनाव हैं. पहले और दूसरे चरण की विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, दूसरे चरण की सीटों के लिए भी आज से नामांकन शुरू हो रहा है. वहीं, विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू यादव और उनका परिवार कानूनी पचड़े में उलझा हुआ है. लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन डबल ट्रबल का है.

लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है. राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई है. राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई अदालत के जज विशाल गोगने इस मामले में सुनवाई करेंगे. विशाल गोगने की कोर्ट लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगी.

कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर फैसला 25 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था. वहीं, आईआरसीटीसी घोटाले में भी आरोप तय करने पर आज फैसला आना है.

आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटल के टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. लालू-तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दायर किया गया है.

महागठबंधन के लिहाज से भी अहम दिन

बिहार में विपक्षी महागठबंधन के लिहाज से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है. आरजेडी ने कांग्रेस को 52 सीट का ऑफर दिया था और कांग्रेस 60 सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है. आरजेडी के इस ऑफर के बाद कांग्रेस के साथ रिश्तों में तल्खी देखने को मिली और बिहार कांग्रेस के नेताओं ने सीट शेयरिंग पर बातचीत बंद कर दी थी.

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज दिल्ली में होनी है. ग्रैंड ओल्ड पार्टी की यह बैठक महागठबंधन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. गौरतलब है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए दिल्ली में हैं. लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं.

