IND vs WI LIVE: दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज का फाइटबैक, जॉन कैम्पबेल-शाई होप डटे, क्या आज भारतीय गेंदबाज करेंगे वापसी?

India vs West Indies, 2nd Test Day 3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में हो रहा है. आज (13 अक्टूबर) इस मुकाबले का चौथा दिन है. वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 173 रन से आगे खेलेगी. जॉन कैम्पबेल 87 और शाई होप 66 रन बनाकर नॉटआउट हैं. वेस्टइंडीज की टीम अब भी 97 रनों से पीछे है.

भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित कर दी थी. इसके बाद वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 248 रन बनाए. भारत को पहली पारी के आधार पर 270 रनों की लीड मिली और उसने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया. टीम इंडिया ने अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पारी और 140 रनों से जीत हासिल की थी. यानी शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है. दिल्ली टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

फॉलोऑन खेलेत हुए वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी इनिंग्स में तेजनारायण चंद्रपॉल (10 रन) और एलिक अथानाज (7 रन) के विकेट सस्ते में गंवा दिए. 35 रनों पर दो विकेट गिरने के बाद जॉन कैम्पबेल और शाई होप ने तीसरे विकेट के लिए शतकीय पार्टनरशिप करके विंडीज की वापसी कराई है. कैम्पबेल अपने टेस्ट करियर का बेस्ट स्कोर बनाने में कामयाब रहे हैं. वहीं शाई होप भी अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट में अच्छी लय में दिखे हैं.

Advertisement

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बल्लेबाज विकेट रन जॉन कैम्पबेल नाबाद तेजनारायण चंद्रपॉल कैच शुभमन गिल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 10 एलिक अथानाज बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर 7 शाई होप नाबाद

विकेट पतन: 17-1 (तेजनारायण चंद्रपॉल, 8.3 ओवर), 35-2 (एलिक अथानाज, 14.3 ओवर)

वेस्टइंडीज की पहली पारी: कुलदीप यादव ने जड़ा 'पंजा'

पहली पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. एलिक अथानाज (41 रन), शाई होप (36 रन) और सलामी बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपॉल (34 रन) ही कुछ हद तक संघर्ष कर पाए. भारत की ओर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने पांच विकेट लिए. वहीं बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा को तीन सफलताएं प्राप्त हुईं. तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को एक-एक सफलता हाथ लगी.

वेस्टइंडीज की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (248/10, 81.5 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन जॉन कैम्पबेल कैच साई सुदर्शन, बोल्ड रवींद्र जडेजा 10 तेजनारायण चंद्रपॉल कैच केएल राहुल, बोल्ड रवींद्र जडेजा 34 एलिक अथानाज कैच रवींद्र जडेजा, बोल्ड कुलदीप यादव 41 शाई होप बोल्ड कुलदीप यादव 36 रोस्टन चेज कॉट एंड बोल्ड रवींद्र जडेजा 0 टेविन इमलाच LBW कुलदीप यादव 21 जस्टिन ग्रीव्स LBW कुलदीप यादव 18 खैरी पियरे बोल्ड जसप्रीत बुमराह 23 जोमेल वॉरिकन बोल्ड मोहम्मद सिराज 1 एंडरसन फिलिप नाबाद 24* जेडन सील्स LBW कुलदीप यादव 13

विकेट पतन: 21-1 (जॉन कैम्पबेल, 7.2 ओवर), 87-2 (तेजनारायण चंद्रपॉल, 27.3 ओवर), 106-3 (एलिक अथानाज, 32.1 ओवर), 107-4 (रोस्टन चेज, 33.3 ओवर), 156-5 (शाई होप, 49.3 ओवर), 163-6 (टेविन इमलाच, 51.6 ओवर), 174-7 (जस्टिन ग्रीव्स, 55.2 ओवर), 175-8 (जोमेल वॉरिकन, 56.3 ओवर), 221-9 (खैरी पियरे, 72.5 ओवर), 248-10 (जेडन सील्स , 81.5 ओवर).

Advertisement

भारत की पहली पारी: यशस्वी-शुभमन के शतकीय प्रहार

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो टीम के लिए शानदार साबित हुआ. भारतीय बल्लेबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पहली पारी में ढेर सारे रन जोडे. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 258 गेंदों में 22 चौकों की मदद से शानदार 175 रन बनाए. शुभमन गिल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 196 गेंदों पर नाबाद 129 रन ठोके, जिसमें 16 चौके और दो छक्के शामिल रहे. साई सुदर्शन ने भी 87 रनों की उम्दा पारी खेलकर टीम के स्कोर को मजबूत किया. वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वॉरिकन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने तीन विकेट अपने नाम किए.

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (518/5 d, 134.2 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन केएल राहुल स्टम्प टेविन इमलाच, बोल्ड जोमेल वॉरिकन 36 यशस्वी जायसवाल रन आउट (चंद्रपॉल/इमलाच) 175 साई सुदर्शन LBW जोमेल वॉरिकन 87 शुभमन गिल नाबाद 129* नीतीश कुमार रेड्डी कैच जेडन सील्स, बोल्ड जोमेल वॉरिकन 43 ध्रुव जुरेल बोल्ड रोस्टन चेज 44

विकेट पतन: 58-1 (केएल राहुल, 17.3 ओवर), 251-2 (साई सुदर्शन, 68.3 ओवर), 325-3 (यशस्वी जायसवाल, 91.2 ओवर), 416-4 (नीतीश कुमार रेड्डी, 108.3 ओवर), 518-5 (ध्रुव जुरेल, 134.2 ओवर).

भारतीय टीम की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

Advertisement

वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: जॉन कैम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक अथानाज, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खैरी पियरे, जोमेल वॉरिकन, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स.

---- समाप्त ----