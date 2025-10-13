scorecardresearch
 

बंधकों की रिहाई के बीच इजरायली संसद में ट्रंप का सम्मान, नेतन्याहू ने दिया 'शांति पुरस्कार'

इजरायल में बंधकों की रिहाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत हुआ है. इजरायली सांसदों ने उनके सम्मान में खड़े होकर ढाई मिनट तक तालियां बजाई.

इजरायली संसद में ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ
हमास की कैद से सभी जीवित बंधकों की वापसी को लेकर इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कद काफी बढ़ गया है. सोमवार को बंधकों की रिहाई के बीच ट्रंप जब इजरायली संसद नेसेट में पहुंचे, सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया. ट्रंप इजरायली संसद के सत्र को संबोधित करने इजरायल पहुंचे हैं जहां सांसदों ने उन्हें ढाई मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया.

ट्रंप जैसे ही संसद में अपने संबोधन के लिए मंच पर पहुंचे, नेसेट गार्ड के सदस्य तुरही बजाने लगे और सांसदों ने खड़े होकर ढाई मिनट तक तालियां बजाईं.

ट्रंप के साथ मौजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी सांसदों ने खूब तालियां बजाई और उनके उपनाम 'बीबी' का जयकारा लगाया.

अमेरिकी मंत्रियों को भी इजरायली संसद में मिला स्टैंडिंग ओवेशन

डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन से पहले, नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने लंबी प्रस्तावना पेश की. इस दौरान उन्होंने गाजा युद्धविराम में अहम भूमिका निभाने वाले ट्रंप टीम के सदस्य जेयर्ड कुशनर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, राजदूत माइक हकाबी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का एक-एक करके नाम लिया. इजरायली सांसदों ने उनके सम्मान में भी खड़े होकर तालियां बजाईं.

नेतन्याहू ने ट्रंप को दिया सर्वोच्च सम्मान, मिला शांति पुरस्कार

नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है. पुरस्कार देते वक्त नेतन्याहू इस बात को लेकर आश्वस्त दिखे कि अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार जरूर मिलेगा. इस साल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया है. नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च सम्मान से नवाजते हुए कहा कि शांति का नोबेल पुरस्कार ट्रंप को जरूर मिलेगा, भले ही इसमें समय लग जाए.

इससे पहले नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्हें शांति स्थापित करने के प्रतीक के तौर पर एक सुनहरा कबूतर गिफ्ट किया. गोल्डन पीस पीजन का यह उपहार ट्रंप के लिए बेहद खास माना जा रहा है.

संसद में क्या बोले नेतन्याहू?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, 'हम 7 अक्टूबर को याद रखेंगे और उसे कभी नहीं भूलेंगे. वो राक्षस हमारे बच्चों को हमसे दूर ले गए.'

नेतन्याहू ने ट्रंप को संबोधित करते हुए आगे कहा, 'मिस्टर प्रेसिडेंट, साथ मिलकर हम शांति हासिल कर लेंगे. हमने अब्राहम समझौते के तहत इसे पहले भी किया है और हम दोबारा ऐसा करेंगे. इस जीत के लिए हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है.'

