प्रशांत किशोर की जन सुराज की नई लिस्ट में 65 उम्मीदवार, नीतीश के गढ़ में दलित उम्मीदवार, राघोपुर पर अब भी सस्पेंस

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने शनिवार को अपने दूसरे चरण की उम्मीदवार सूची जारी की. इस बार कुल 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है.

जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है (Photo- ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में कुल 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 19 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए.

जन सुराज ने सामाजिक समीकरण साधते हुए अति पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया है. इस सूची में 46 अति पिछड़ा उम्मीदवारों में से 14 उम्मीदवार अतिपिछड़ा समुदाय से हैं. इन 14 में से 10 हिंदू और 4 मुस्लिम अतिपिछड़ा समुदाय के उम्मीदवार शामिल हैं.

पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र हरनौत (जो कि एक सामान्य सीट है) से अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवार कमलेश पासवान को मैदान में उतारा है. कमलेश पासवान हरनौत सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे.

राघोपुर सीट पर सस्पेंस बरकरार

दूसरी लिस्ट जारी होने के बावजूद, सबसे चर्चित सीट राघोपुर (जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं) पर प्रशांत किशोर ने आज भी कोई घोषणा नहीं की है. राघोपुर सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बरकरार है.

विधानसभा सीट उम्मीदवार
नौतन संतोष चौधरी
रक्सौल

कपिल देव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल
केसरिया नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान
कल्याणपुर

डॉ. मंतोष साहनी
चिरैया संजय सिंह
शिवहर नीरज सिंह
रिगा कृष्ण मोहन
बठनाहा डॉ. नवल किशोर चौधरी
बाजपत्ती आजम हुसैन अनवर
सीतामढ़ी जियाउद्दीन खान
हरलाखी रत्नेश्वर ठाकुर
राजनगर डॉ. सुरेंद्र कुमार दास
झंझारपुर केशव भंडारी
त्रिवेणी गंज प्रदीप राम
नरपतगंज जनार्दन यादव
ठाकुरगंज मोहम्मद इकरामुल हक
कस्बा इत्तेफाक आलम
बनमंखी मनोज कुमार ऋषि
रुपौली अमोद कुमार
मनहर राजेश चौसरिया
राजा पाकर मुकेश कुमार राम
तारैया सत्येंद्र कुमार सहनी
गोरियाकोठी एजाज अहमद
बरहरिया  डॉ. शहनवाज
बहादुरपुर आमिर हैदर
गौरा बुरम इफ्तिखार आलम
कुशेश्वर स्थान शत्रुधन पासवान
सोनबर्सा सत्येंद्र हाजरा
मधेपुरा  शशि कुमार यादव
सिंहेश्वर प्रमोद कुमार राम
कोरहा  निर्मल कुमार राज
मनिहारी बबलू सोरेन
बलरामपुर असब आलम
कढ़वा मोहम्मद शहरयार
कटिहार गाजी सिद्दीकी
पटेपुर दर्शाई चौधरी
वारिसनगर सत्यनारायण
उजियारपुर दुर्गा प्रसाद सिंंह
रोसेरा  रोहित पासवान
हसनपुर इंदु गुप्ता
छेरियाबरियापुर डॉ. मृत्युंजय
बखरी  डॉ. संजय कुमार
अलौली अभिषेक कुमार
कहलगांव मंजर आलम
भागलपुर अभयकांत झा
तारापुर  संतोष सिंह
जमालपुर लल्लन जी यादव
सूर्याग्रह अमित सागर
इस्लामपुर  तनुजा कुमारी
हरनौत कमलेश पासवान
बख्तियारपुर बाल्मिकी सिंह
फुलवारी प्रो. शशिकांत प्रसाद
मसौढ़ी राजेश्वर मांझी
संदेश राजीव रंजन सिंह
   

 

---- समाप्त ----
