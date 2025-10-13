scorecardresearch
 

NEET UG उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, मेडिकल काउंसिल ने जोड़ीं 9 हजार से ज्यादा सीटें

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी राउंड 3 काउंसलिंग के लिए विकल्प भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी है, और सीट आवंटन परिणाम 15 अक्टूबर तक घोषित होने की उम्मीद है.

NEET UG 2025 के लिए 9 हजार से ज्यादा अतिरिक्ट सीटें जोड़ी गई हैं. (Photo: AI Generated)
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नीट यूजी (NEET UG) की एमबीबीएस सीटों की संख्या में बदलाव किया है. 10 अक्टूबर तक के नए आंकड़ों के अनुसार, अब पूरे भारत में कुल 1,26,600 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं. इस संख्या में पुरानी सीटों के नवीनीकरण के साथ-साथ इस सत्र के लिए नई मंज़ूरी मिली सीटें भी शामिल हैं.

इस साल 9 हजार से ज्यादा सीटें जोड़ी गईं

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में, एनएमसी द्वारा एम्स और जिपमर के अंदर आने वाली सीटों को छोड़कर, पूरे भारत में कुल 9,075 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी गई थी. विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सीटों की स्वीकृति की स्थिति में उतार-चढ़ाव के कारण नीट यूजी 2025 सीट मैट्रिक्स में पूरे वर्ष कई संशोधन हुए हैं.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों की नई संख्या को ध्यान से देखें और एनएमसी (NMC) द्वारा जारी किए गए बदले हुए कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ें.

आंध्र प्रदेश में, नंदयाल स्थित शांतिराम मेडिकल कॉलेज ने अपनी एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 कर दी है, जबकि अन्ना गौरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 150 सीटों के साथ शुरुआत करने की मंज़ूरी मिल गई है. तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी अपने-अपने संस्थानों में एमबीबीएस की और सीटें जोड़ी हैं, जिससे मेडिकल उम्मीदवारों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं.

दूसरी ओर, दिल्ली के हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने अपने मैट्रिक्स से 150 सीटों की कटौती की है. सितंबर में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 6,850 सीटें जोड़ीं, लेकिन लंबित अदालती मामलों, अनुमोदन में देरी, नवीनीकरण और अतिरिक्त सीटों को शामिल करने का हवाला देते हुए 1,056 से ज़्यादा सीटें हटा भी दीं.

एमसीसी राउंड तीन काउंसलिंग
इसी बीच, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी राउंड 3 काउंसलिंग के लिए विकल्प भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी प्राथमिकताएं जमा नहीं की हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट - mcc.nic.in पर जाने की सलाह दी जाती है. राउंड 3 के सीट आवंटन परिणाम 15 अक्टूबर तक घोषित होने की उम्मीद है,

