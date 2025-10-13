scorecardresearch
 

SBI CBO का रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट में अपना नाम

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025 को सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं. वे सभी उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अपनी मेरिट सूची (Merit List) देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

SBI CBO रिजल्ट sbi.bank.in वेबसाइट पर उपलब्ध है. (Photo: ITG)
भारतीय स्टेट बैंक, SBI ने सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025 को CBO भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जो उम्मीदवार सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर मेरिट सूची देख और डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे.

How To Check Result:

Step 1: SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.
Step 2: होम पेज पर, "करियर" टैब पर क्लिक करें.
Step 3: अगले पेज पर, "Join SBI" टैब पर और फिर "Current Openings" पर क्लिक करें.
Step 4: "सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स भर्ती" सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल करें.
Step 5: "मेरिट सूची PDF" चुनें.
Step 6: PDF पर, अपना रोल नंबर देखें.
Step 7: भविष्य के संदर्भ के लिए मेरिट सूची का एक प्रिंटआउट डाउनलोड करके रख लें.
Step 8: अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को SBI की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है.

13 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए SBI CBO परिणाम 2025 में कई महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं जो उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का आकलन करने और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों को समझने में मदद करेंगे. SBI CBO परिणाम 2025 PDF प्रारूप में आधिकारिक SBI वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें साक्षात्कार दौर के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं.

SBI CBO परिणाम 2025: योग्य उम्मीदवारों के लिए आगे क्या?
SBI CBO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 अब 13 अक्टूबर, 2025 को घोषित किया गया और लिखित परीक्षा में सफलतापूर्वक पास होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण, यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. SBI CBO 2025 में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. तैयारी के साथ-साथ, उम्मीदवारों को एसबीआई सीबीओ साक्षात्कार एडमिट कार्ड 2025 पर अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक एसबीआई वेबसाइट की जांच करनी चाहिए, जो साक्षात्कार की तारीख से लगभग 7-10 दिन पहले जारी की जाएगी.

