Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 04 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने शनिवार को आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC से अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित कराने की मांग कर रहा है.

डेल्सी रोड्रिगेज़ वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त. (Photo: Reuters)
डेल्सी रोड्रिगेज़ वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त. (Photo: Reuters)

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने शनिवार को आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC से अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित कराने की मांग कर रहा है. वेनेजुएला सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कराकस में अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है. बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हार्दिक पंड्या को भारतीय टीम में शामिल न किए जाने की वजह साफ कर दी है. कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है.  इसमें सबसे अहम फैसला यह रहा कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है. पढ़िए रविवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज? जिन्हें मादुरो कहते थे 'शेरनी'... अब बनीं वेनेजुएला की अं​तरिम राष्ट्रपति

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने शनिवार को आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी. ये फैसला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति के मद्देनजर लिया गया है, जिन्हें शनिवार तड़के अमेरिकी बलों द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया.

IPL से मुस्ताफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बांग्लादेश की गीदड़भभकी... टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग

बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. इस फैसले के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में तनाव और गहरा गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब ICC से अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित कराने की मांग कर रहा है.

वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में 40 की मौत का दावा, प्लेन से न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो

वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है. अमेरिकी एयरस्ट्राइक में कराकस में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है. वेनेजुएला सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कराकस में अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है.

हार्दिक पंड्या को क्यों नहीं मिला NZ के खिलाफ ODI सीरीज में मौका, BCCI ने बताई वजह

बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हार्दिक पंड्या को भारतीय टीम में शामिल न किए जाने की वजह साफ कर दी है. बीसीसीआई ने बताया कि हार्दिक को CoE से एक मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने की मंजूरी नहीं मिली है. बोर्ड ने यह फैसला आगामी टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए लिया है और इसे हार्दिक के वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा बताया है.

कांग्रेस ने पांच राज्यों के चुनावों के लिए कसी कमर, प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है.  इसमें सबसे अहम फैसला यह रहा कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है. यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

---- समाप्त ----
