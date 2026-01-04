IPL से मुस्ताफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बांग्लादेश की गीदड़भभकी... टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देशों का पालन करते हुए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. केकेआर ने पिछले महीने हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मिनी नीलामी में मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस फैसले के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में तनाव और गहरा गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित कराने की मांग करेगा. इसके लिए बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखने का फैसला किया है.

बीसीबी को भारत, खासकर कोलकाता में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है. बांग्लादेश को फरवरी-मार्च में होने वाले आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में अपने पहले तीन मुकाबले कोलकाता में खेलने हैं. शनिवार को बीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जूम के जरिए आपात बैठक हुई. इस बैठक को लेकर मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने ईएसपीएन क्रिकइंफो से कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप में हमारे तीन मैच कोलकाता में निर्धारित हैं. जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद हम आईसीसी को अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे.'

बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने क्या कहा?

उधर बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने भारत में टीम की सुरक्षा पर खुलकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के पीछे हालिया घटनाक्रम का हवाला दिया है, जो बेहद चिंताजनक है. इसके साथ ही नजरुल ने बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से देश में इंडियन प्रीमियर लीग का प्रसारण रोकने के लिए भी कहा है, जिससे इस विवाद का असर अब क्रिकेट से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है.

आसिफ नजरुल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, 'भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उग्र सांप्रदायिक समूहों के प्रति अपनी नीति का समर्थन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया. मैं इसकी कड़ी निंदा और कड़ा विरोध करता हूं. खेल मंत्रालय के एक जिम्मेदार सलाहकार के रूप में मैंने बीसीबी से इस पूरे मामले पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को स्पष्टीकरण देने को कहा है. बीसीबी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि बांग्लादेशी क्रिकेटर अनुबंधित होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता, तो बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट टीम विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान भारत में सुरक्षित महसूस कैसे कर सकती है.'

आसिफ नजरुल ने आगे लिखा, 'इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बीसीबी को यह भी निर्देश दिया है कि वो बांग्लादेश के विश्व कप मुकाबलों को श्रीलंका में आयोजित कराने का अनुरोध करे. इसके अलावा, मैंने सूचना और प्रसारण सलाहकार से बांग्लादेश से जुड़े आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए भी कहा है. हम किसी भी परिस्थिति में बांग्लादेश, उसके क्रिकेट या उसके खिलाड़ियों का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे. गुलामी के दिन अब समाप्त हो चुके हैं.'

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मुकाबले कोलकाता और मुंबई में खेले जाने हैं. टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इन मुकाबलों के वेन्यूज को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

