डेल्सी रोड्रिग्ज बनीं अंतरिम राष्ट्रपति, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने शनिवार को आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी. यह फैसला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति के मद्देनजर लिया गया है, जिन्हें शनिवार तड़के अमेरिकी बलों द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया.

अदालत के आदेश में कहा गया, 'डेल्सी रोड्रिग्ज बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पद का दायित्व संभालेंगी, ताकि प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की समग्र रक्षा सुनिश्चित की जा सके. अदालत इस मामले पर आगे विचार-विमर्श करेगी, ताकि राज्य की निरंतरता, सरकार के संचालन और राष्ट्रपति की जबरन अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनी ढांचे का निर्धारण किया जा सके.'

