हार्दिक पंड्या को क्यों नहीं मिला NZ के खिलाफ ODI सीरीज में मौका, BCCI ने बताई वजह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हार्दिक पंड्या को 15 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल न किए जाने की वजह साफ कर दी है. शनिवार को घोषित की गई टीम में हार्दिक का नाम न होने के बाद इस फैसले को लेकर कई सवाल उठे थे.

हार्दिक पंड्या ने आखिरी बार फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत के लिए कोई 50 ओवर का अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था. इसके बाद से वह सिर्फ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ही नजर आए हैं.

बीसीसीआई ने क्या कहा?

बीसीसीआई ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताया कि हार्दिक को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से एक मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने की मंजूरी नहीं मिली है. बोर्ड ने यह फैसला आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए लिया है और इसे हार्दिक के वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा बताया है.

विजय हजारे ट्रॉफी में भी सीमित गेंदबाजी

हार्दिक हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025/26 के राउंड 5 में खेलते नजर आए थे, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 92 गेंदों पर 133 रन बनाए थे. हालांकि, उस लिस्ट ए मुकाबले में उन्होंने सिर्फ दो ओवर ही गेंदबाजी की थी, जो उनके सीमित बॉलिंग वर्कलोड को दर्शाता है.

चोट से वापसी के बाद सतर्कता

हार्दिक पंड्या ने 2025 के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी. इससे पहले वह एशिया कप 2025 के दौरान क्वाड्रिसेप्स इंजरी के कारण करीब दो महीने तक क्रिकेट से दूर रहे थे.

टी20 प्रारूप में भारत के सबसे अहम ऑलराउंडर माने जाने वाले हार्दिक को लेकर टीम प्रबंधन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. यही वजह है कि वनडे सीरीज से दूर रखते हुए उनकी फिटनेस और गेंदबाजी क्षमता को पूरी तरह सुरक्षित रखने पर जोर दिया जा रहा है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान*), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

भारत vs न्यूजीलैंड शेड्यूल

11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर

21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी- दूसरा टी20, रायपुर

25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम

31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

