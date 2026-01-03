scorecardresearch
 
कांग्रेस ने पांच राज्यों के चुनावों के लिए कसी कमर, प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. इसमें सबसे अहम फैसला वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाना रहा. यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य में उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

असम के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है. (File Photo: PTI)
कांग्रेस ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज करते हुए विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का ऐलान कर दिया है. इसमें सबसे अहम फैसला यह रहा कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है. यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे समय से कांग्रेस की महासचिव हैं, लेकिन अब तक उनके पास कोई तय पोर्टफोलियो नहीं था. ऐसे में असम जैसी अहम राज्य इकाई की जिम्मेदारी मिलना पार्टी के भीतर उनके बढ़ते कद और संभावित संगठनात्मक फेरबदल की ओर इशारा माना जा रहा है. 

असम में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में कांग्रेस

असम कांग्रेस के लिए बेहद अहम राज्य है, जहां उसे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को चुनौती देनी है. माना जा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकने जा रही है. असम की स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ इमरान मसूद, श्रीवेल्ला प्रसाद और ओडिशा से कांग्रेस के एकमात्र सांसद सप्तगिरी उलाका को सदस्य बनाया गया है. उम्मीदवारों के चयन में इस टीम की भूमिका निर्णायक होगी.

वरिष्ठ नेताओं पर जताया भरोसा

कांग्रेस ने अन्य राज्यों के लिए भी अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया है. केरल के लिए मधुसूदन मिस्त्री को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है. उनके साथ सांसद डॉ सैयद नसीर हुसैन को भी शामिल किया गया है. तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता टी एस सिंह देव को सौंपी गई है, जिनकी टीम में महाराष्ट्र की यशोमती ठाकुर भी शामिल हैं. 

वहीं पश्चिम बंगाल के लिए बीके हरिप्रसाद को स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया है, जो फिलहाल हरियाणा के प्रभारी भी हैं. इस सूची में अजय माकन का नाम शामिल नहीं है, जबकि वह पहले हरियाणा और बिहार समेत कई राज्यों में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं.

