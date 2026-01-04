scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में 40 की मौत का दावा, प्लेन से न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो

अमेरिका ने वेनेजुएला में सत्ता की धुरी हिला दी है. भीषण एयरस्ट्राइक के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क लाया गया है. इस कार्रवाई से दुनिया भर में तनाव चरम पर पहुंच गया है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वेनेजुएला हमले में नागरिकों और सैनिकों समेत 40 की मौत हुई है.

Advertisement
X
अमेरिकी एयरस्ट्राइक से वेनेजुएला में तबाही. (photo: Reuters)
अमेरिकी एयरस्ट्राइक से वेनेजुएला में तबाही. (photo: Reuters)

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है. राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है. अमेरिका ने इस ऑपरेशन को Operation Absolute Resolve नाम दिया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा.

अमेरिकी एयरस्ट्राइक में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है. The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कराकस में अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है. अधिकारी ने शुरुआती रिपोर्टों का हवाला देते हुए पहचान उजागर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी.

यह एयरस्ट्राइक 3 जनवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन Operation Absolute Resolve के तहत की गई थी. इसी ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Venezuelan President Nicolas Maduro
हाथों में हथकड़ी, थम्स-अप का इशारा... न्यूयॉर्क लाए गए मादुरो, सामने आई नई तस्वीर
वेनेजुएला पर अमेरिका का बड़ा हमला, US के कब्जे में निकोलस मादुरो
The US operation to capture Maduro
रिहर्सल, CIA का सोर्स और डेल्टा फोर्स… ऐसे हुई आधी रात में मादुरो की गिरफ्तारी
Donald Trump
तेल में अरबों का निवेश, सैन्य मौजूदगी और सत्ता परिवर्तन... वेनेजुएला पर ट्रंप की 10 बड़ी बातें
According to a report by American broadcaster CBS News, Maduro was taken into custody early Saturday by members of Delta Force, the US military’s elite special mission unit.
मादुरो गिरफ्तार, अब वेनेजुएला कौन चलाएगा? सत्ता को लेकर बढ़ गया टकराव

न्यूयॉर्क पहुंचा विमान

वहीं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर लैंड कर चुका है. लैंडिंग के बाद मादुरो को कड़ी सुरक्षा के बीच विमान से उतारते देखा गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक दर्जन से ज्यादा फेडरल एजेंट्स उन्हें घेरे हुए थे, जबकि कुल मिलाकर तीन दर्जन से अधिक अमेरिकी फेडरल एजेंट्स रनवे पर मौजूद थे.

Advertisement

स्थानीय समय के मुताबिक शाम करीब 5:25 बजे, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विमान से नीचे उतारा गया, जिसे मादुरो माना जा रहा है. वह बेहद सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और फिर उन्हें चारों ओर से घेरकर टरमैक के पार ले जाया गया.

ट्रंप ने शेयर की थी तस्वीर

इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाली तस्वीर साझा की थी, जिसमें निकोलस मादुरो को हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधकर एक अमेरिकी युद्धपोत पर दिखाया गया था. यह युद्धपोत न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां मादुरो को आपराधिक मुकदमे का सामना करना है.

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के तहत 150 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमानों को वेनेजुएला की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए तैनात किया गया था, ताकि इसके बाद सैन्य हेलिकॉप्टरों के जरिए स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज को मादुरो के परिसर तक पहुंचाया जा सके. स्थानीय समय के मुताबिक रात 2 बजे अमेरिकी विशेष बलों ने मादुरो के ठिकाने पर हमला किया. पूरा ऑपरेशन 2 घंटे 20 मिनट में पूरा कर लिया गया.

दुनिया में विरोध, तनाव कम करने की अपील

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रातों-रात किए गए अमेरिकी हमलों के बाद मादुरो की गिरफ्तारी हुई और फिलहाल अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा. अमेरिकी हमलों की लैटिन अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन सहित कई देशों ने कड़ी निंदा की है. इन देशों ने हालात को और बिगड़ने से रोकने और तनाव कम करने की अपील की है.

Advertisement

यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका पहले से ही वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा रहा था. हाल ही में अमेरिका ने कथित ड्रग स्मगलिंग में शामिल नावों को निशाना बनाया था. हालांकि कराकस की ओर से नार्कोटिक्स विरोधी सहयोग पर बातचीत के संकेत भी दिए गए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement