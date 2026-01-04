वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में 40 की मौत का दावा, प्लेन से न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है. राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है. अमेरिका ने इस ऑपरेशन को Operation Absolute Resolve नाम दिया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा.

अमेरिकी एयरस्ट्राइक में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है. The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कराकस में अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है. अधिकारी ने शुरुआती रिपोर्टों का हवाला देते हुए पहचान उजागर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी.

यह एयरस्ट्राइक 3 जनवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन Operation Absolute Resolve के तहत की गई थी. इसी ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया.

न्यूयॉर्क पहुंचा विमान

वहीं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर लैंड कर चुका है. लैंडिंग के बाद मादुरो को कड़ी सुरक्षा के बीच विमान से उतारते देखा गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक दर्जन से ज्यादा फेडरल एजेंट्स उन्हें घेरे हुए थे, जबकि कुल मिलाकर तीन दर्जन से अधिक अमेरिकी फेडरल एजेंट्स रनवे पर मौजूद थे.

स्थानीय समय के मुताबिक शाम करीब 5:25 बजे, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विमान से नीचे उतारा गया, जिसे मादुरो माना जा रहा है. वह बेहद सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और फिर उन्हें चारों ओर से घेरकर टरमैक के पार ले जाया गया.

ट्रंप ने शेयर की थी तस्वीर

इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाली तस्वीर साझा की थी, जिसमें निकोलस मादुरो को हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधकर एक अमेरिकी युद्धपोत पर दिखाया गया था. यह युद्धपोत न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां मादुरो को आपराधिक मुकदमे का सामना करना है.

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के तहत 150 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमानों को वेनेजुएला की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए तैनात किया गया था, ताकि इसके बाद सैन्य हेलिकॉप्टरों के जरिए स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज को मादुरो के परिसर तक पहुंचाया जा सके. स्थानीय समय के मुताबिक रात 2 बजे अमेरिकी विशेष बलों ने मादुरो के ठिकाने पर हमला किया. पूरा ऑपरेशन 2 घंटे 20 मिनट में पूरा कर लिया गया.

दुनिया में विरोध, तनाव कम करने की अपील

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रातों-रात किए गए अमेरिकी हमलों के बाद मादुरो की गिरफ्तारी हुई और फिलहाल अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा. अमेरिकी हमलों की लैटिन अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन सहित कई देशों ने कड़ी निंदा की है. इन देशों ने हालात को और बिगड़ने से रोकने और तनाव कम करने की अपील की है.

यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका पहले से ही वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा रहा था. हाल ही में अमेरिका ने कथित ड्रग स्मगलिंग में शामिल नावों को निशाना बनाया था. हालांकि कराकस की ओर से नार्कोटिक्स विरोधी सहयोग पर बातचीत के संकेत भी दिए गए थे.

