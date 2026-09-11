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पाकिस्तानी रैप सॉन्ग 'Pablo' में राखी सावंत की आवाज, हानिया आमिर को बताया शेरनी, VIDEO

पाकिस्तानी एक्ट्रेस-सिंगर हानिया आमिर ने अपने हेटर्स के लिए बनाए रैप सॉन्ग 'पाब्लो' से म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा. हालांकि, राखी सावंत के कैमियो ने सारी लाइमलाइट चुरा ली.

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हानिया आमिर के गाने में राखी की आवाज (Photo: Screengrab)
हानिया आमिर के गाने में राखी की आवाज (Photo: Screengrab)

पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपने पहले गाने 'पाब्लो' के साथ म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा है. यह गाना उन लोगों के लिए है जो उनकी बुराई करते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसे गेस्ट अपीयरेंस ने सबका ध्यान खींचा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. गाने के आखिर में बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत नजर की आवाज सुनाई देती हैं, और इस अनोखे कोलैबोरेशन से फैंस बहुत खुश हैं.

गुरुवार को हानिया ने अपना पहला रैप सॉन्ग 'पाब्लो' रिलीज किया. खुद एक्ट्रेस द्वारा लिखे और कंपोज किए गए इस गाने में वह अपनी आलोचना करने वालों को जवाब देती हैं. वह उन लोगों की सोच को संबोधित करती हैं जो उन्हें 'नकली' समझते हैं क्योंकि वह बहुत खूबसूरत हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी सतर्क रहती हैं.

हानिया अपने आलोचकों से कहती हैं कि वे इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि वह क्या करती हैं, क्योंकि वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती हैं. गाने के एक हिस्से में, हानिया अपने आलोचकों से गहरी सांस लेने और यह याद रखने को कहती हैं कि हर कोई इंसान है. वह आगे कहती हैं कि लोगों को आखिरकार अपने कामों का फल भुगतना ही होगा और वह अपने आलोचकों को अपनी हद में रहने की चेतावनी देती हैं.

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राखी सावंत की सुनाई दी आवाज
सबसे बड़ा सरप्राइज़ गाने के आखिर में मिलता है, जिसमें राखी सावंत का स्पेशल वॉइस ओवर है. राखी सावंत, एक्ट्रेस हानिया के लिए सपोर्ट का मैसेज देती हैं, उनकी खूबसूरती की तारीफ करती हैं और उन्हें सलाह देती हैं कि वह आलोचनाओं को दिल पर न लें. राखी ने कहा, 'हानिया, मेरी जान, टेंशन मत लो. समझीं? कोई टेंशन मत लो. तुम हूर (स्वर्ग की अप्सरा) जैसी हो, तुम्हारे चेहरे पर ईश्वरीय नूर है. वे तुम्हारी खूबसूरती से जलते हैं.'

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राखी आगे हानिया को 'शेरनी' कहती हैं और उन्हें हिम्मत के साथ अपने आलोचकों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं.अंत में राखी ने कहा, 'जो डर गया, समझो मर गया.' यह गाना और आखिर में राखी की आवाज इंटरनेट पर छा गई है. खुद राखी भी इससे प्रभावित दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनके कोलैबोरेशन पर फैंस के रिएक्शन को रीपोस्ट किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वह किसी इवेंट के लिए तैयार होते हुए हानिया के गाने पर झूमती नजर आ रही हैं.

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