9/11 के 25 साल बाद न्यूयॉर्क के आसमान में दिखे ट्विन टावर, ड्रोन शो के जरिए 2,977 लोगों को दी श्रद्धांजलि

न्यूयॉर्क में रात को हजारों ड्रोन उड़े और लोगों को आसमान में एक बार फिर ट्विन टावर नजर आए. 25 साल पहले ये टावर अमेरिका की पहचान का हिस्सा थे. 9/11 की बरसी पर यह ड्रोन शो आयोजित करके हमले में मारे गए लोगों को याद किया गया.

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11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं. इसी मौके से पहले बुधवार, 9 सितंबर की रात न्यूयॉर्क हार्बर के ऊपर एक खास नजारा देखने को मिला.

हजारों रोशनियों से लैस ड्रोन आसमान में उठे और उन्होंने धीरे-धीरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर की तस्वीर बना दी. इस खास श्रद्धांजलि का नाम इस शो में 2,977 रोशनियां इस्तेमाल की गईं, इसीलिए इसका नाम 2,977 लाइट्स ओवर न्यू यॉर्क रखा गया.

हर रोशनी 9/11 हमले में मारे गए एक व्यक्ति की याद में थी. पहले इन लाइट्स ने आसमान में घूमते हुए एक हेलिक्स जैसी आकृति बना, फिर न्यूयॉर्क की स्काईलाइन के सामने ट्विन टावर का आकार ले लेती हैं.

पीड़ितों के परिवारों और बचावकर्मियों ने तैयार किया श्रद्धांजलि शो

सबसे खास बात यह है कि इस आयोजन को 9/11 पीड़ितों के परिवारों, हमले के सर्वाइवर्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की भागीदारी से तैयार किया गया. आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद उन लोगों की याद को जिंदा रखना है, जिनकी उस हमले में जान गई थी.

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पीड़ित परिवारों से जुड़े लोगों ने भी इस रोशनी को अपने प्रियजनों की याद से जोड़ा. न्यूयॉर्क में हर साल 9/11 की बरसी पर मृतकों को याद किया जाता है.

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क्या था 9/11 हमला?

25 साल पहले 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने चार यात्री विमानों का अपहरण किया था. दो विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराए, तीसरा विमान वॉशिंगटन के पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में गिर गया.

इस हमले में कुल 2,977 लोग मारे गए थे. 25 साल बाद भी 9/11 को याद कर लोग भावुक हो जाते हैं. अब न्यूयॉर्क हार्बर के ऊपर बनी ट्विन टावर की यह रोशन तस्वीर उसी याद को एक बार फिर सामने ले आई.

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