scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘बड़े भाई को खो दिया’, अजित पवार के निधन पर भावुक हुए एकनाथ शिंदे और CM फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. शिंदे ने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया हो. वहीं फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने एक साहसी, बड़े दिल वाले दोस्त को खो दिया है.

Advertisement
X
महाराष्ट्र की महायुति सरकार में फडणवीस ने सीएम तो शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी (File Photo-PTI)
महाराष्ट्र की महायुति सरकार में फडणवीस ने सीएम तो शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी (File Photo-PTI)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में हुए आकस्मिक निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. इस दुखद घड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए काला दिन करार दिया है. फडणवीस और शिंदे ने पवार के निधन को एक व्यक्तिगत और राज्य के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया है.

एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अजित पवार के जाने से उन्होंने अपना बड़ा भाई खो दिया है. शिंदे ने कहा, “यह बेहद पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. यह सिर्फ पवार परिवार का नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र का नुकसान है. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया हो.” उन्होंने इस दिन को महाराष्ट्र के लिए काला दिन करार दिया.

शिंदे ने भरोसा दिलाया कि विमान हादसे की पूरी जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अजित पवार के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कैबिनेट सहयोगी तक सीमित नहीं था. अजित पवार निडर, स्पष्टवादी और प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता थे. शिंदे ने याद किया कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब अजित पवार उनके उपमुख्यमंत्री थे और दोनों ने कठिन परिस्थितियों में मिलकर सरकार चलाई.

सम्बंधित ख़बरें

अजित पवार के निधन पर बोले केंद्रीय मंत्री राम नायडू (Photo: PTI)
'प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तब ही...', अजित पवार के निधन पर बोले एविएशन मिनिस्टर
सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार परिवार के सदस्यों से मिलकर रोने लगीं. (Photo: Screengrab)
पवार परिवार में मातम… फूट-फूट कर रोईं बहन सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा, Video
Bombardier Learjet 45XR
अजित पवार से पहले भी क्रैश हुआ था Learjet 45 प्लेन, क्या हुआ था 6 पैसेंजर्स का
Ajit Pawar plane crash
जिस बारामती एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए सेफ बनाना चाहते थे अजित पवार, वहीं क्रैश हुआ प्लेन
Deputy CM Ajit Pawar dies in Baramati plane crash
बारामती में हुई विमान दुर्घटना में डिप्टी सीएम अजित पवार का हुआ निधन
Advertisement

हम तीनों एक टीम की तरह काम करते थे: शिंदे

उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री के रूप में अजित पवार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखते हुए विकास कार्यों को कभी रुकने नहीं दिया. ‘लाडकी बहिन योजना’ का उल्लेख करते हुए शिंदे ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंधन अजित पवार ने बेहद व्यावहारिक सोच के साथ किया. हम तीनों मैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक टीम की तरह काम करते थे. 

मैंने अपने साहसी दोस्त को खो दिया: फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने कहा, “दादा अब नहीं रहे. यह बेहद चौंकाने वाली और दिल तोड़ने वाली खबर है. मैं सुन्न हूं, मेरे पास शब्द नहीं हैं.” फडणवीस ने अजित पवार को जननेता बताया, जिनका लोगों से गहरा जुड़ाव था.

फडणवीस ने लिखा कि उन्होंने एक साहसी, बड़े दिल वाले दोस्त को खो दिया है और यह उनके लिए निजी तौर पर अपूरणीय क्षति है. उन्होंने अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार और एनसीपी परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई. साथ ही, हादसे में जान गंवाने वाले अन्य चार लोगों के परिवारों के प्रति भी शोक व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि उन्होंने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वे बारामती जाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार प्लेन क्रैश
    करियर राशिफल
    Advertisement