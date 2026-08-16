scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब गांधी नहीं, भगत सिंह-बोस की राह पे चलेंगे', रांची में छात्रों ने फूंका राहुल गांधी- CM सोरेन का पुतला

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है. छात्रों ने हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले फूंकते हुए 18 अगस्त तक मांगें पूरी नहीं होने पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी दी. आंदोलन के 23वें दिन SDM और अभिनेत्री कुनिका सदानंद भी प्रदर्शन स्थल पहुंचीं,

Advertisement
X
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नेताओं के पुतले फूंके. (Photo- ITG)
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नेताओं के पुतले फूंके. (Photo- ITG)

रांची में JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के आंदोलनकारी छात्रों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस और RJD नेताओं के पुतले फूंके. छात्रों का आरोप है कि वे लंबे समय से गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी.

मंच के नेताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो अब वे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने सरकार को 18 अगस्त तक का समय दिया है. छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर तब तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा.

मंच के नेता रवींद्र पासवान ने आरोप लगाया कि अगर राहुल गांधी सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं तो उन्हें समर्थन वापस लेना चाहिए. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले भी जलाए.

सम्बंधित ख़बरें

'गांधी नहीं, भगत सिंह की राह पे चलेंगे', रांची में छात्रों ने फूंका राहुल का पुतला
रांची में फूटा छात्रों का गुस्सा, CM हेमंत सोरेन-राहुल गांधी का फूंका पुतला
राहुल गांधी का पत्र लेकर CM हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस नेता
Ranchi JPSC, JSSC Protest
'सरकार नहीं सुन रही, अब जेल भरो आंदोलन...', रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों की हुंकार
रांची: प्रदर्शनकारी छात्र आज सोरेन-राहुल गांधी के पुतले जलाएंगे, 20 को CM आवास का घेराव

अधिकारियों ने की मुलाकात

 रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन 23वें दिन भी जारी रहा. इस दौरान सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट रजत कुमार आंदोलनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे. छात्रों के अनुसार, यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी, जिसमें अधिकारियों ने उनका हालचाल जाना और उनसे बातचीत की. 

Advertisement

 कुनिका सदानंद ने भी मुलाकात

वहीं, अभिनेत्री कुनिका सदानंद भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचीं और आंदोलनकारी JPSC-JSSC अभ्यर्थियों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से मुंबई से इस आंदोलन को देख रही हैं और छात्रों व नौकरी तथा शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों की मांगों को जायज मानती हैं. कुनिका सदानंद ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, क्योंकि वह देश की राजधानी है. वहीं, रांची और झारखंड में बाहर से कम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आंदोलन को काफी समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अभी नई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्टंट के बाद टीवी एक्ट्रेस ने खोई अपनी याददाश्त, कुछ पल के लिए भूलीं सबकुछ, घबराए रोहित शेट्टी |
    खेलते-खेलते चौथी मंजिल से नीचे गिरा मासूम, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया |
    'अब गांधी नहीं, भगत सिंह-बोस के रस्ते पे चलेंगे', रांची में छात्रों ने फूंका राहुल- CM सोरेन का पुतला |
    रांची में फूटा छात्रों का गुस्सा, सीएम हेमंत सोरेन-राहुल गांधी का फूंका पुतला |
    Nag Panchami Special: नागपंचमी पर भोग में बनाएं मीठी-मीठी सूतफेनी, झटपट बनकर होगी तैयार |
    मध्यप्रदेश में हाथियों की दस्तक क्यों बढ़ रही? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बनता जा रहा 'गजराजों' का ठिकाना |
    UGC-NET 2026: अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा रद्द, NTA ने जारी किया नया शेड्यूल |
    'मुझसे पहले अश्विन को भेज देते थे...', रवींद्र जडेजा का छलका दर्द, सुनाया करियर के शुरुआती दिनों का किस्सा |
    बारिश... सड़कें बनीं 'स्विमिंग पूल', पानी में बच्चों ने लगाए गोते, देखें VIDEO |
    अजातशत्रु थे वाजपेयी, नहीं था कोई दुश्मन: अमित शाह
    Advertisement