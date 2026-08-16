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खेलते-खेलते चौथी मंजिल से नीचे गिरा मासूम, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

सूरत के अलथाण इलाके में चौथी मंजिल की बालकनी से गिरने के बाद एक वर्षीय मासूम अंश की मौत हो गई. बच्चा अपने फ्लैट की गैलरी में खेल रहा था, तभी अचानक नीचे जा गिरा. तेज आवाज सुनकर परिवार और सोसाइटी के लोग दौड़े और उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

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CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)

सूरत के अलथाण इलाके में 1 साल के मासूम की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. 11 अगस्त को अलथाण टेनेमेंट की D-2 ब्लॉक स्थित चौथी मंजिल के फ्लैट नंबर 404 की बालकनी से गिरने के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान जयदीप वाजा के बेटे अंश के तौर पर हुई है.

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से अमरेली जिले के बगसरा निवासी वाजा परिवार फिलहाल सूरत में रह रहा है. घटना के समय अंश घर की गैलरी में खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक अनियंत्रित होकर चौथी मंजिल से नीचे गिर गया. बच्चे के जमीन पर गिरते ही जोरदार आवाज हुई, जिसे सुनकर परिवार और आसपास मौजूद लोग घबरा गए.

यह भी पढ़ें: सूरत: रैगिंग से परेशान रेजिडेंट डॉक्टर ने किया सुसाइड, हॉस्टल में लगाई फांसी

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आवाज सुनते ही परिजन और सोसाइटी के लोग नीचे पहुंचे. अंश गंभीर रूप से घायल हालत में मिला. उसे तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.

खेलते हुए बालकनी में दिखा मासूम, फिर अचानक नीचे गिरा

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11 अगस्त को हुई इस घटना का CCTV फुटेज अब सामने आया है. वीडियो में मासूम अंश बालकनी की गैलरी में खेलता हुआ नजर आ रहा है. कुछ ही क्षण बाद वह अचानक नीचे गिर जाता है. हादसे का यह दृश्य बेहद विचलित करने वाला है. फुटेज सामने आने के बाद घटना की भयावहता और साफ हो गई.

बच्चे के गिरने की आवाज के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और परिवार के साथ मिलकर मासूम को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों से पहले ही अंश की जान जा चुकी थी.

इस हादसे के बाद वाजा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. हंसते-खेलते बच्चे की अचानक हुई मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस घर में मासूम की मौजूदगी से खुशियां थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.

अमरेली के बगसरा का रहने वाला था परिवार

जयदीप वाजा का परिवार मूल रूप से अमरेली के बगसरा का रहने वाला है. फिलहाल परिवार सूरत के अलथाण इलाके की इस आवासीय सोसाइटी में चौथी मंजिल पर रह रहा था. अंश परिवार का एक वर्षीय मासूम बेटा था. हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

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पुलिस ने बच्चे की आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटना की परिस्थितियों और CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, बच्चा बालकनी में खेलते समय अचानक नीचे गिर गया था.

घटना का CCTV सामने आने के बाद यह हादसा एक बार फिर छोटे बच्चों के लिए ऊंची मंजिल की बालकनी और गैलरी में सुरक्षा इंतजामों की अहमियत को सामने लाता है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार इस असहनीय दुख से गुजर रहा है.

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