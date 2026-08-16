scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजातशत्रु थे वाजपेयी, नहीं था कोई दुश्मन: अमित शाह

राजस्थान चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे. वहां उन्होंने पू्र्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटलजी राजनीति में अजातशत्रु की तरह थे. उनका राजनीति में कोई दुश्मन नहीं था. हर पार्टी के लोग अटल जी का सम्मान करते थे.

Advertisement
X
राजस्थान में अमित शाह ने कहा कि अटलजी अजातशत्रु थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था. (फोटो-PTI)
राजस्थान में अमित शाह ने कहा कि अटलजी अजातशत्रु थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था. (फोटो-PTI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अटल जी एक 'अजातशत्रु' थे. उनका राजनीतिक जीवन में कोई शत्रु नहीं था. उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया.

दरअसल, अमित शाह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी 21 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे.

'विपक्ष में रहकर भी राष्ट्रवाद पर रहे अडिग'

सम्बंधित ख़बरें

vande mataram controversy
'अपने मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया', शाह की माफी वाली मांग पर भड़की कांग्रेस
Sonia Gandhi
वंदे मातरम् को लेकर सोनिया गांधी पर बरसे अमित शाह
Union Home Minister Amit Shah
'आपका पाप जनता माफ नहीं करेगी', वंदे मातरम् को लेकर सोनिया पर बरसे शाह
Atal-Bihari-Vajpayee death anniversay
अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, PM मोदी ने किया नमन
mallikarjun kharge attacks BJP government over taking credits of work
खड़गे ने तिरंगा फहराने के बाद सरकार के खिलाफ की हमलों की बौछार

अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 40 साल तक विपक्ष का सफर तय किया. इसके बावजूद उनके विचार हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रथम के समर्पित रहे. उनका पूरा जीवन इन्हीं विचारों से निर्देशित होता था. उन्होंने हमेशा अपने उसूलों के हिसाब से जीवन जिया.

शाह ने याद दिलाया कि अटल जी ने अपने राजनीतिक सफर में जेल की यात्राएं कीं. उन्होंने पुलिस की लाठियां खाईं और कांग्रेस के अत्याचारों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे.

Advertisement

गृह मंत्री ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तो वे पहले ऐसे गैर-कांग्रेस पीएम थे जिन्होंने बड़े फैसले लिए. दुनिया भर के भारी दबाव के बावजूद उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण करवाकर भारत को परमाणु ताकत बना दिया. इसके अलावा उन्होंने देश के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया.

गृह मंत्री ने कहा कि अटलजी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की. नेशनल हाईवे के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया. जब अटल जी पत्रकार थे तो उन्होंने कलम से राष्ट्रवाद बढ़ाया. जब वे कवि थे तो शब्दों से देशभक्ति जगाई. प्रधानमंत्री के रूप में देश की सुरक्षा और सुशासन को मजबूत किया.

आदिवासी कल्याण और मोदी सरकार के काम

अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की थी. उनके द्वारा शुरू की गई इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है.

उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया जाना इस बात का प्रमाण है. पीएम मोदी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट को 25 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये कर दिया है. इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को  जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई.

Advertisement

अमित शाह ने राजस्थान की भजनलाल सरकार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया है. 'राइजिंग राजस्थान' कार्यक्रम के जरिए राज्य में 35 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है. 

गृह मंत्री ने कहा कि इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नौकरियां दी गई हैं. इस कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ और आसपास के इलाकों के लिए 5,755 करोड़ रुपये से अधिक की 944 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है? जानिए इसके पीछे का साइंस |
    दिल्ली में शुरू हुईं 25 नई कैंटीन, जरूरतमंदों को 5 रुपए में भरपेट खाना |
    हरदोई में सांप डंसने पर बड़े भाई ने 150 थप्पड़ मारकर बचाई भाई की जान! |
    VIDEO: रेस्टोरेंट में मैगी नहीं मिलने पर युवकों का जमकर उपद्रव, आगजनी-तोड़फोड़ |
    मोतिहारी के नंदकिशोर यादव बने ब्रिटेन के शाही परिवार के खानसामा |
    दिल्ली मेट्रो में देर रात बड़ा बवाल: लड़की की फोटो खींचने का आरोप, CISF जवान सस्पेंड; जानें पिस्टल तानने के दावे का सच |
    सावन के तीसरे सोमवार शुक्र-चंद्रमा की युति, इन 3 राशियों के अच्छे दिन कल से शुरू |
    केक कटने से पहले ही उठ गई अर्थी... जन्मदिन के दिन ही 10 साल के सोहन समेत 4 लोगों की डूबने से मौत |
    न्यूयॉर्क पहुंचे 'जेठालाल', जल्द पूरे होंगे 'तारक मेहता' शो के 5000 एपिसोड, मनाया जश्न |
    रूस-यूक्रेन ने एक-दूसरे पर दागे ड्रोन, 11 लोगों की मौत
    Advertisement