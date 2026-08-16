बारिश... सड़कें बनीं 'स्विमिंग पूल', पानी में बच्चों ने लगाए गोते, देखें VIDEO

राजस्थान में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है. बीते दिनों अजमेर के किशनगढ़ में हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया था. जहां एक तरफ लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी उठानी पड़ी, वहीं छोटे बच्चों ने जलमग्न सड़क को ही स्विमिंग पूल समझकर खूब गोते लगाए. मूसलाधार बारिश का आलम यह था कि शहर की मुख्य सड़कें कुछ ही देर में नदियों में तब्दील हो गईं.

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इस तेज बारिश के कारण शहर के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खुल गई. किशनगढ़ की प्रमुख सड़कों, बाजारों और निचले इलाकों में पानी भर गया. अचानक हुए इस जलभराव के चलते राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, तो कुछ दोपहिया वाहन पानी में बंद हो गए. नौकरी-पेशा लोगों और रोजमर्रा के काम से निकले लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा.

इस जलभराव के बीच एक बेहद दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला. जहां एक तरफ बड़े लोग पानी भरने और जाम से परेशान होकर प्रशासन को कोस रहे थे, वहीं छोटे बच्चों के लिए यह जलभराव किसी पिकनिक या वाटर पार्क से कम नहीं था. देखें VIDEO:-

सड़कों पर लबालब भरे पानी को देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. कुछ बच्चों ने इस जलमग्न सड़क को ही अपना 'स्विमिंग पूल' समझ लिया और कपड़े निकालकर उसमें तैरना शुरू कर दिया.

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