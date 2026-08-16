स्टंट के बाद टीवी एक्ट्रेस ने खोई अपनी याददाश्त, कुछ पल के लिए भूलीं सबकुछ, घबराए रोहित शेट्टी

कलर्स टीवी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी इस सीजन कुछ अलग तोड़-फोड़ की तैयारी के साथ आया है. लगभग हर हफ्ते एक ऐसा स्टंट देखने मिल रहा है, जिसमें कंटेस्टेंट्स के होश उड़ रहे हैं. खतरनाक स्टंट से भरे इस शो में एक और हैरतअंगेज चीज हुई जिससे इस बार शो के होस्ट रोहित शेट्टी भी हैरान रह गए.

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जैस्मिन ने खोई याददाश्त

बीते दिन खतरों के खिलाड़ी के नए एपिसोड में टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन के साथ एक छोटा सा हादसा हुआ. वो पानी से जुड़ा एक स्टंट परफॉर्म कर रही थीं, जिसमें उनके साथ रूबीना दिलैक भी शामिल हुईं. स्टंट की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई, दोनों ने उसे पूरा भी किया. मगर जैस्मिन पानी में जाते ही चोटिल हो गईं. उन्हें गंभीर चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वो कुछ देर के लिए अपनी याददाश्त तक खो बैठी थीं.

स्टंट करने के बाद जब जैस्मिन रोहित शेट्टी के पास आईं, तब डायरेक्टर भी उन्हें देखकर परेशान हो गए. एक्ट्रेस लगातार उनसे यही कह रही थीं कि यहां उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कुछ याद नहीं है. उनके चेहरे पर चिंता थी, मगर रोहित ने उन्हें रिलैक्स होने को कहा. आगे जैस्मिन को शो की मेडिकल टीम ने संभाला, जिसके बाद उन्हें कुछ देर के लिए आराम की सलाह दी गई. रोहित शेट्टी ने ये बात बाकी कंटेस्टेंट्स को भी बताई और कहा कि ऐसा शो में पहले भी हो चुका है.

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आज भी जैस्मिन को नहीं कुछ याद!

कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त खोने को लेकर जैस्मिन भसीन ने एक न्यूज एजेंसी से भी बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि ये स्टंट उनके लिए एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस था. उन्हें ये स्टंट करने के बाद आज भी कुछ याद नहीं है. वो अभी भी इसके बारे में सोचती हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ. डॉक्टरों ने जैस्मिन को बताया था कि उन्हें हल्की चोट आई है, जिसकी वजह से उन्हें तीन दिनों तक आराम की सलाह मिली थी. जैस्मिन ने रोहित शेट्टी और चैनल को भी क्रेडिट दिया जिन्होंने उनका ध्यान रखा.

बता दें कि ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब खतरों के खिलाड़ी 15 शो अपने किसी स्टंट को लेकर सुर्खियों में आया है. पहले हफ्ते पैलेट गन वाला स्टंट काफी चर्चा में रहा, जिसपर जमकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई. फिर पिछले हफ्ते कंटेस्टेंट्स के हाथों पर गरम मोम गिराई गई, जिससे सोशल मीडिया पर मेकर्स को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

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