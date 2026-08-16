scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्टंट के बाद टीवी एक्ट्रेस ने खोई अपनी याददाश्त, कुछ पल के लिए भूलीं सबकुछ, घबराए रोहित शेट्टी

खतरों के खिलाड़ी 15 पर जैस्मिन भसीन के साथ एक घटना घटी, जिसे हालिया एपिसोड में देखा गया. एक स्टंट परफॉर्म करते समय उनकी कुछ पल के लिए याददाश्त चली गई थी. जैस्मिन ने इस हादसे के बारे में खुद बात भी की.

Advertisement
X
जैस्मिन भसीन संग हुआ हादसा (Photo: Screengrab)
जैस्मिन भसीन संग हुआ हादसा (Photo: Screengrab)

कलर्स टीवी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी इस सीजन कुछ अलग तोड़-फोड़ की तैयारी के साथ आया है. लगभग हर हफ्ते एक ऐसा स्टंट देखने मिल रहा है, जिसमें कंटेस्टेंट्स के होश उड़ रहे हैं. खतरनाक स्टंट से भरे इस शो में एक और हैरतअंगेज चीज हुई जिससे इस बार शो के होस्ट रोहित शेट्टी भी हैरान रह गए. 

जैस्मिन ने खोई याददाश्त

बीते दिन खतरों के खिलाड़ी के नए एपिसोड में टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन के साथ एक छोटा सा हादसा हुआ. वो पानी से जुड़ा एक स्टंट परफॉर्म कर रही थीं, जिसमें उनके साथ रूबीना दिलैक भी शामिल हुईं. स्टंट की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई, दोनों ने उसे पूरा भी किया. मगर जैस्मिन पानी में जाते ही चोटिल हो गईं. उन्हें गंभीर चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वो कुछ देर के लिए अपनी याददाश्त तक खो बैठी थीं. 

सम्बंधित ख़बरें

Jasmin Bhasin, Aly Goni
अली गोनी ने क्यों ठुकरा दिया था जैस्मिन भसीन का प्रपोजल?
Aly Goni,Jasmin Bhasin
अली गोनी से शादी के सवाल पर भड़कीं जैस्मिन भसीन, कहा- लोग चाहते हैं मैं दुखी रहूं
Aly Goni reveals Jasmin Bhasin is hospitalised
बर्थडे पर मशहूर एक्ट्रेस को क्या हुआ? दुबई के हॉस्पिटल में हुई भर्ती
asmin bhasin aly goni interfaith marriage
दूसरे धर्म की हीरोइन से शादी कर रहा एक्टर, लिव-इन के बाद बसाएगा घर? बोला- मेरे रिश्तेदारों को जल्दी नहीं
jasmin bhasin aly goni interfaith marriage soon
प्यार के लिए तोड़ी धर्म की दीवार, BF संग लिव-इन में रह रही एक्ट्रेस, शादी से पहले बसाया घर

स्टंट करने के बाद जब जैस्मिन रोहित शेट्टी के पास आईं, तब डायरेक्टर भी उन्हें देखकर परेशान हो गए. एक्ट्रेस लगातार उनसे यही कह रही थीं कि यहां उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कुछ याद नहीं है. उनके चेहरे पर चिंता थी, मगर रोहित ने उन्हें रिलैक्स होने को कहा. आगे जैस्मिन को शो की मेडिकल टीम ने संभाला, जिसके बाद उन्हें कुछ देर के लिए आराम की सलाह दी गई. रोहित शेट्टी ने ये बात बाकी कंटेस्टेंट्स को भी बताई और कहा कि ऐसा शो में पहले भी हो चुका है. 

Advertisement

आज भी जैस्मिन को नहीं कुछ याद!

कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त खोने को लेकर जैस्मिन भसीन ने एक न्यूज एजेंसी से भी बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि ये स्टंट उनके लिए एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस था. उन्हें ये स्टंट करने के बाद आज भी कुछ याद नहीं है. वो अभी भी इसके बारे में सोचती हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ. डॉक्टरों ने जैस्मिन को बताया था कि उन्हें हल्की चोट आई है, जिसकी वजह से उन्हें तीन दिनों तक आराम की सलाह मिली थी. जैस्मिन ने रोहित शेट्टी और चैनल को भी क्रेडिट दिया जिन्होंने उनका ध्यान रखा. 

बता दें कि ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब खतरों के खिलाड़ी 15 शो अपने किसी स्टंट को लेकर सुर्खियों में आया है. पहले हफ्ते पैलेट गन वाला स्टंट काफी चर्चा में रहा, जिसपर जमकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई. फिर पिछले हफ्ते कंटेस्टेंट्स के हाथों पर गरम मोम गिराई गई, जिससे सोशल मीडिया पर मेकर्स को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अब गांधी नहीं, भगत सिंह-बोस के रस्ते पे चलेंगे', रांची में छात्रों ने फूंका राहुल- CM सोरेन का पुतला |
    रांची में फूटा छात्रों का गुस्सा, सीएम हेमंत सोरेन-राहुल गांधी का फूंका पुतला |
    Nag Panchami Special: नागपंचमी पर भोग में बनाएं मीठी-मीठी सूतफेनी, झटपट बनकर होगी तैयार |
    मध्यप्रदेश में हाथियों की दस्तक क्यों बढ़ रही? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बनता जा रहा 'गजराजों' का ठिकाना |
    UGC-NET 2026: अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा रद्द, NTA ने जारी किया नया शेड्यूल |
    'मुझसे पहले अश्विन को भेज देते थे...', रवींद्र जडेजा का छलका दर्द, सुनाया करियर के शुरुआती दिनों का किस्सा |
    बारिश... सड़कें बनीं 'स्विमिंग पूल', पानी में बच्चों ने लगाए गोते, देखें VIDEO |
    अजातशत्रु थे वाजपेयी, नहीं था कोई दुश्मन: अमित शाह |
    छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है? जानिए इसके पीछे का साइंस |
    दिल्ली में शुरू हुईं 25 नई कैंटीन, जरूरतमंदों को 5 रुपए में भरपेट खाना
    Advertisement