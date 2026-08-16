scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मध्यप्रदेश में हाथियों की दस्तक क्यों बढ़ रही? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बनता जा रहा 'गजराजों' का ठिकाना

क्या मध्य प्रदेश के जंगल अब गजराजों के लिए भी नया और सुरक्षित घर बन चुके हैं? जवाब बांधवगढ़ और शहडोल के जंगलों से साफ दिख रहा है. यहां 50 से 70 जंगली हाथियों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, जबकि ब्यौहारी क्षेत्र में करीब 25 हाथियों का दल पिछले 1.5 वर्ष से डेरा डाले हुए है.

Advertisement
X
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 से 70 हाथियों की मौजूदगी.(Photo:ITG)
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 से 70 हाथियों की मौजूदगी.(Photo:ITG)

बाघों के लिए देश-दुनिया में फेमस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अब हाथियों के लिए भी घर बन गया है. यहां हाथियों का कुनबा लगातार फल-फूल रहा है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और आसपास के लैंडस्केप में करीब 50 से 70 जंगली हाथियों की मौजूदगी का अनुमान है. वहीं, शहडोल जिले के पश्चिमी ब्यौहारी इलाके में भी करीब 25 हाथियों का दल पिछले लगभग डेढ़ साल से लगातार रह रहा है.

टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय के मुताबिक, बांधवगढ़ में हाथियों की नियमित मौजूदगी अक्टूबर 2018 में दर्ज हुई, जब ये हाथी संजय गांधी टाइगर रिजर्व से कॉरिडोर के जरिए यहां पहुंचे थे. उसके बाद इनका दायरा खेतौली, पनपथा कोर, ताला और कल्लवाह तक फैल गया.

यहां हाथी किसी एक जगह टिकते नहीं, बल्कि भोजन, पानी और सुरक्षा के हिसाब से अपना रास्ता बदलते रहते हैं. यही वजह है कि एक रेंज में उनकी स्थाई संख्या गिनना मुश्किल है, लेकिन वन विभाग लगातार उनकी चाल पर नजर रख रहा है. विस्तृत जंगल, बांस के क्षेत्र, साल और मिश्रित वन इनके लिए मजबूत आकर्षण बन गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

World Elephant Day
कहां जा रहे हैं जंगल के हाथी... अब DNA बताएगा कितने बचे?
Elephant teeth
हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और... सच क्या है?
bhimbetka brics delegates unesco
भीमबेटका पहुंचे ब्रिक्स डेलीगेट्स, हजारों साल पुराने शैलचित्रों ने खींचा ध्यान
West Bengal elephant fight, two elephants fight,
जब आमने-सामने आए दो जंगली हाथी, फिर शुरू हुई ताकत की जंग
बच्चे को बाल पकड़कर उठाता कर्मचारी. (Photo: Screengrabs)
VIDEO: बच्चे ने मांगी मिठाई तो परिषद के कर्मचारी ने बाल पकड़ कर उठाया

हाथियों की बढ़ती मौजूदगी ने वन्यजीव पर्यटन में भी नई थ्रिलर जोड़ दी है. पर्यटक अब खुले जंगल में झुंड, बच्चों के साथ चलते हाथी और उनका सामाजिक व्यवहार देखकर रोमांचित हो रहे हैं. लेकिन यह रोमांच तभी टिकेगा, जब मानव-हाथी दूरी सही रखी जाए.

Advertisement

वन विभाग ने निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप, एलीफेंट कंट्रोल रूम, रेडियो कॉलरिंग और वैज्ञानिक पहचान पद्धति को मजबूत किया है. हाथियों की पहचान उनके कान, दाग-धब्बे, दांत और पूंछ से की जा रही है. फ्रंटलाइन स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि अलर्ट मिलते ही त्वरित कार्रवाई हो सके.

शहडोल उत्तर वनमंडल की DFO तरुणा वर्मा के मुताबिक, ब्यौहारी में भी हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं. बाणसागर के बैकवाटर, कम मानव बस्तियां और पर्याप्त बांस के जंगल हाथियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: भीमबेटका पहुंचे ब्रिक्स डेलीगेट्स, हजारों साल पुराने हाथी, हिरण और जंगली सूअर के चित्रों ने खींचा ध्यान

भारतीय वन्यजीव संस्थान और प्रोजेक्ट एलीफेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में अभी जंगली हाथियों की संख्या 97 दर्ज की गई है. अब असली जंग यह तय करेगी कि मध्यप्रदेश हाथियों का स्थायी घर बनता है या खेत-गांव की सीमा पर नया टकराव जन्म लेता है. अगले कुछ महीने बताएंगे कि संरक्षण की यह रणनीति गजराजों और इंसानों, दोनों के लिए कितना मजबूत भविष्य लिखती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मध्यप्रदेश में हाथियों की दस्तक क्यों बढ़ रही? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बनता जा रहा 'गजराजों' का ठिकाना |
    UGC-NET 2026: अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशोलॉजी की परीक्षा रद्द, NTA ने जारी किया नया शेड्यूल |
    'मुझसे पहले अश्विन को भेज देते थे...', रवींद्र जडेजा का छलका दर्द, सुनाया करियर के शुरुआती दिनों का किस्सा |
    बारिश... सड़कें बनीं 'स्विमिंग पूल', पानी में बच्चों ने लगाए गोते, देखें VIDEO |
    अजातशत्रु थे वाजपेयी, नहीं था कोई दुश्मन: अमित शाह |
    छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है? जानिए इसके पीछे का साइंस |
    दिल्ली में शुरू हुईं 25 नई कैंटीन, जरूरतमंदों को 5 रुपए में भरपेट खाना |
    हरदोई में सांप डंसने पर बड़े भाई ने 150 थप्पड़ मारकर बचाई भाई की जान! |
    VIDEO: रेस्टोरेंट में मैगी नहीं मिलने पर युवकों का जमकर उपद्रव, आगजनी-तोड़फोड़ |
    मोतिहारी के नंदकिशोर यादव बने ब्रिटेन के शाही परिवार के शेफ
    Advertisement