जायद खान का न्यू लुक वायरल, क्यों याद आए हैरी पॉटर के प्रोफेसर स्नेप

सिंगर अदनान सामी ने हाल ही में अपनी पत्नी रोया का जन्मदिन सेलिब्रेट किया. उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन के मौके पर एक म्यूजिकल शाम का आयोजन किया. जिसमें एक्टर जायद खान, रोहित रॉय, सिंगर शान, जावेद अली और भी कई सेलिब्रिटी पहुंचे थे.

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उसी म्यूजिकल शाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें जायद के न्यू लुक ने सबका ध्यान खींचा और लोग उनकी तुलना 'हैरी पॉटर' के प्रोफेसर स्नेप से करने लगे.

जायद हैरी पॉटर के प्रोफेसर स्नेप की कार्बन कॉपी लगे

इस वीडियो में अदनान और जावेद अली, इरफान पठान के साथ गाना 'मैंने पूछा चांद से' गाते नजर आ रहे हैं. इस गाने पर जायद भी उन लोगों के साथ सुर मिलाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक्टर ने अपने फिल्म 'मैं हूं ना' की याद दिलाई, जिसमे उनके लंबे बाल थे.

सोशल मीडिया यूजर्स को उनकी यह लुक हैरी पॉटर के प्रोफेसर स्नेप की तरह लग रहा है. एक ने लिखा, 'अगर कभी हैरी पॉटर का इंडियन वर्जन बनता है, तो उन्हें स्नेप के रोल में कास्ट किया जाना चाहिए.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'मुझे सच में लगा कि ये प्रोफेसर स्नेप हैं.' एक और फैन ने उनके बालों की तारीफ करते हुए कहा, 'अगर ये उनके असली बाल हैं, तो वाह... बस वाह.'

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एक्टर को 'मैं हूं ना' से मिली शोहरत

जायद खान बॉलीवुड के 2000 के दशक के जाने-माने एक्टर थे. उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'चुरा लिया है तुमने' से की थी. उन्हें घर-घर में पहचान फिल्म 'मैं हूं ना' से मिली. फराह खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी जिसमें शाहरुख खान, सुष्मिता सेन और अमृता राव जैसे कलाकार नजर आए थे.

उनकी लास्ट फिल्म 'शराफत गई तेल लेने थी', जो 2015 में आई थी. इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली. लंबे समय से वह बड़े पर्दे से गायब हैं और यही कारण है की फैंस के बीच यह चर्चा होने लगी की शायद एक्टर ने एक्टिंग छोड़ दी है.

साल 2023 में जायद ने खुद इन बातों को खारीज करते हुए बॉलीवुड में वापसी का संकेत दिया था. इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी. इसमें उन्होंने बताया था कि उनका नया प्रोजेक्ट जल्द ही सामने आने वाला है. लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने प्रजेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा. अभी उनके फैंस को उनको बड़े पर्दे पर एक बार फिर से देखने के लिए इंतजार करना होगा.

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