गुमला में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, दो की मौत, पांच घायल

झारखंड के गुमला जिले में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर कमडारा थाना क्षेत्र के पोखला बाजार टांड़ के पास हुआ, जब एक कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. सभी लोग सिमडेगा के रामरेखा मेले से लौट रहे थे. घायल लोगों को रांची रिम्स रेफर किया गया है.

बेकाबू हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पति- पत्नी को कुचला (Photo: Representational Image)
बेकाबू हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पति- पत्नी को कुचला (Photo: Representational Image)

झारखंड के गुमला में गुरुवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर स्थित पोखला बाजार टांड़ के पास एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. कमडारा थाना प्रभारी शशि प्रकाश ने बताया कि कार सवार सभी लोग सिमडेगा के रामरेखा मेले से लौट रहे थे. कार में सात लोग सवार थे, जिनमें दो की मौके पर मौत हो गई. 

हादसे में दो लोगों की मौत

मृतकों की पहचान हासा गांव (मुरहू) निवासी शियोदत्त माझी और हसगंज गांव (खूंटी जिला) निवासी अनुज माझी के रूप में हुई है. घायल लोगों में चालक प्रभाष कुमार, अमित महतो, चंद्रु राम, सुनील कुमार और रंजीत महतो शामिल हैं. 

सभी घायल मुरहू (खूँटी) जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि पहले सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. 

तेज रफ्तार की वजह से हादसा

पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है. शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि ट्रक तेज रफ्तार में था और अचानक सामने आई कार से भिड़ गया. स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और खुद राहत कार्य में जुट गए. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की जांच जारी है.

 

---- समाप्त ----
