गुमला में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, दो की मौत, पांच घायल

झारखंड के गुमला में गुरुवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर स्थित पोखला बाजार टांड़ के पास एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. कमडारा थाना प्रभारी शशि प्रकाश ने बताया कि कार सवार सभी लोग सिमडेगा के रामरेखा मेले से लौट रहे थे. कार में सात लोग सवार थे, जिनमें दो की मौके पर मौत हो गई.

हादसे में दो लोगों की मौत

मृतकों की पहचान हासा गांव (मुरहू) निवासी शियोदत्त माझी और हसगंज गांव (खूंटी जिला) निवासी अनुज माझी के रूप में हुई है. घायल लोगों में चालक प्रभाष कुमार, अमित महतो, चंद्रु राम, सुनील कुमार और रंजीत महतो शामिल हैं.

सभी घायल मुरहू (खूँटी) जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि पहले सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.

Advertisement

तेज रफ्तार की वजह से हादसा

पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है. शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि ट्रक तेज रफ्तार में था और अचानक सामने आई कार से भिड़ गया. स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और खुद राहत कार्य में जुट गए. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----