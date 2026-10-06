scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SBI ATM का कैश ही नहीं, पूरी मशीन ही उठा ले गए चोर... देवघर में चोरी की सनसनीखेज वारदात- VIDEO

देवघर के नंदन पहाड़ के पास चोरों ने SBI का पूरा ATM ही उड़ा लिया. बदमाशों ने पहले शटर तोड़ा, फिर गैस कटर से ATM मशीन काटकर बाहर निकाली. इसके बाद मशीन को रस्सी से बांधकर करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटा और सुनसान जगह पर कार में लादकर फरार हो गए.

Advertisement
X
एटीएम चुराकर कार में ले जाते चोर. (Photo: Screengrabs)
एटीएम चुराकर कार में ले जाते चोर. (Photo: Screengrabs)

झारखंड के देवघर में चोरों ने चोरी की ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. नगर थाना क्षेत्र में नंदन पहाड़ के पास बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का पूरा ATM ही उड़ा लिया. चोरों ने पहले ATM का शटर तोड़ा और फिर गैस कटर की मदद से पूरी मशीन को काटकर बाहर निकाला. इसके बाद मशीन को रस्सी से बांधा और सड़क पर करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गए.

गैस कटर से काटा ATM, फिर सड़क पर घसीटा
बताया जा रहा है कि वारदात अहले सुबह की है. बदमाश पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे. उन्होंने पहले ATM का शटर तोड़ा. इसके बाद गैस कटर से मशीन को काटकर बाहर निकाला. मशीन को रस्सी से बांधकर चोर उसे सड़क पर घसीटते हुए करीब 500 मीटर दूर सुनसान जगह तक ले गए.

सुनसान जगह पर कार में लादकर हुए फरार
ATM को सुनसान जगह तक ले जाने के बाद बदमाशों ने उसे कार में लादा और मौके से फरार हो गए. वारदात की जानकारी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

सम्बंधित ख़बरें

Bijnour thief
चोरी कर भागा चोर, पुलिस से छिपने के लिए ऐसे नाले में दुबका
Quantum Key Distribution
भारत ने बना ली भविष्य की दुनिया बनाने वाली क्वांटम Key डिस्ट्रीब्यूशन
फरीदाबाद में काम करते हुए पकड़ा गया आरोपी.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
गाय चोरी से गैंगस्टर एक्ट तक... 50 हजार का इनामी अवसाब गिरफ्तार
Who Is Nishant Kerketta
'शर्टलेस' किसान... धान के खेत में नंगे पैर पोज, मॉडल से कम नहीं लुक
Dhanbad court sentences three to life imprisonment in gangster Fahim Khan AK-47 attack case.
गैंगस्टर फहीम खान के घर AK-47 हमले में 3 को उम्रकैद की सजा

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि बदमाशों की गतिविधियां CCTV में कैद हुई हैं. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे.

Advertisement

ATM में कितनी रकम थी?
पुलिस अब यह भी पता कर रही है कि चोरी किए गए ATM में वारदात के वक्त कितनी रकम मौजूद थी. बदमाशों ने ATM से सिर्फ कैश निकालने के बजाय पूरी मशीन ही उखाड़ ली, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

देवघर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. CCTV फुटेज और दूसरे सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

(इनपुट- शैलेंद्र कुमार मिश्रा)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत में किन लोगों को नहीं है गाड़ी चलाने की परमिशन? ये रही लिस्ट |
    How To Use Curd In Home: खट्टा हो गया है दही? फेंकने से पहले जान लें ये 4 कमाल के इस्तेमाल, घर के कई काम होंगे आसान |
    अहमदाबाद में वकीलों का क्यों भड़का भारी आक्रोश? देखें गुजरात आजतक |
    'अखिलेश जी टांय-टांय फिस्स!', राजभर बोले, तीसरा कैंडिडेट न उतारने पर RLD ने भी कसा तंज |
    क्रिकेट छोड़ बॉलीवुड डेब्यू करेंगे विराट कोहली? राहुल द्रविड़ ने खोला राज, बोले- वो नकल... |
    Gen Z ने लौटा दी शॉपिंग मॉल में जान! सिर्फ खरीदना नहीं मस्ती भी है टारगेट |
    नोएडा से स्कूल‍िंग, लंदन से MBA.... जानिए कितना पढ़े-ल‍िखे हैं बसपा चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद, मिला ये पद  |
    संबित पात्रा ने गिनाए झूठ, सुधांशु त्रिवेदी ने किया सवाल! BJP का राहुल गांधी पर पलटवार |
    DA पर जल्द आएगी खुशखबरी... 3% बढ़ोतरी संभव! जुलाई 2026 से हुआ लागू तो सैलरी में कितना फायदा? |
    सिर में फ्रैक्चर और चोट से रिकवर कर रहे कैप्टन स्मित, अबू धाबी के डॉक्टर ने बताया अब कैसा है हाल
    Advertisement