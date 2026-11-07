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चौराहे से तेजी से निकल रही थी बाइक, तभी सामने आ गई कार... भीषण हादसे का वीडियो आया सामने, 3 घायल

जम्मू-कश्मीर के बडगाम के मागरेपोरा इलाके में तेज रफ्तार बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई. बाइक सवार चौराहे से तेजी से निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी साइड रोड से आ रही कार सामने आ गई. हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं. पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई.

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सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का वीडियो. (Photo: Screengrab)
सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का वीडियो. (Photo: Screengrab)

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में भीषण हादसा हो गया. यहां एक चौराहे पर तेज रफ्तार बाइक और कार के बीच भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं. इस घटना का CCTV वीडियो सामने आया है.

वीडियो में बाइक सवार तेज रफ्तार से चौराहे की तरफ आता दिखाई देता है. इसी दौरान साइड रोड से एक कार आगे बढ़ती है. बाइक सवार चौराहे को तेजी से पार करना चाहता है, लेकिन कार सामने आ जाती है. फिर दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है.

हादसा बडगाम के मागरेपोरा इलाके में सुबह के वक्त हुआ. सामने आए CCTV फुटेज में सड़क का चौराहा दिखाई देता है. एक तरफ से कार आती है, जबकि दूसरी तरफ से बाइक तेज रफ्तार में पहुंचती है.

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यहां देखें वीडियो
 

बाइक सवार शायद चौराहे से बिना रुके निकलना चाहता था. लेकिन तभी कार उसके रास्ते में आ गई. दोनों वाहन एक-दूसरे से टकरा गए. कुछ ही सेकंड में सड़क पर हादसे का मंजर बन गया. वीडियो में टक्कर का पल काफी डराने वाला है. हादसे के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचते दिखाई देते हैं. इस दुर्घटना में तीन लोग घायल हुए हैं.

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तीन लोग घायल, अस्पताल पहुंचाया गया

हादसे में घायल हुए तीनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि घायलों में बाइक सवार और कार में बैठे कितने लोग शामिल हैं. उनकी पहचान और मौजूदा हालत को लेकर भी डिटेल सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: बाइक से बदमाश का पीछा कर रहे थे पुलिसवाले, अचानक सामने आई 8 साल की बच्ची, टक्कर लगने से घायल

इस हादसे का वीडियो सामने आने के बाद तेज रफ्तार से वाहन चलाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. चौराहे ऐसी जगह होते हैं, जहां कई दिशाओं से गाड़ियां और बाइक आती हैं. यहां थोड़ी सी जल्दबाजी भी बड़े हादसे में बदल सकती है. CCTV में कैद यह हादसा याद दिलाता है कि सड़क पर कुछ सेकंड बचाने की कोशिश कितनी भारी पड़ सकती है. खासकर चौराहों पर रफ्तार कम रखना और दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

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