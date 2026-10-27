मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं मां-बेटी... पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उड़ाया- CCTV

हरियाणा के रोहतक में एक तेज रफ्तार कार ने मां-बेटी को टक्कर मार दी. जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस दर्दनाक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि मां-बेटी मॉर्निंग वॉक कर रही हैं और इसी दौरान उन्हें पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. जिससे दोनों हवा में उड़ गईं. हादसा जाट भवन के पास हुआ. राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस को हादसे की सूचना दी. मामले में कार सवार दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

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दरअसल, रोहतक में जाट भवन के पास रविवार सुबह करीब 4:45 बजे गोपाल कॉलोनी निवासी नीलम अपनी मां कृष्णा देवी के साथ देवीलाल पार्क में सैर करने जा रही थीं. इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी. हादसे में मां-बेटी घायल हो गईं. बताया जा रहा है कि सुबह का समय था और सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी. जिसके चलते कार ड्राइवर तेज स्पीड से कार चला रहा था. इसी दौरान उसने मां-बेटी को पीछे से टक्कर मार दी.

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हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. राहगीरों ने तुरंत दोनों को संभाला और अस्पताल में भर्ती करवाया. साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार दो युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल हादसे को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है. पुलिस कार चालक से पूछताछ कर रही है.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय इस इलाके में कई लोग सैर करने के लिए निकलते हैं. लेकिन तेज रफ्तार वाहन हादसों का कारण बनते हैं. लोगों ने पुलिस से इस इलाके में गति पर नियंत्रण लगाने और चेकिंग बढ़ाने की मांग की है. फिलहाल दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

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