गुजरात: हाईवे पर बेखौफ टहलते दिखे शेर, शावकों संग शेरनी का वीडियो वायरल

अगर आप किसी सड़क से गुजर रहे हों और अचानक सामने शेर आ जाए तो शायद कुछ पल के लिए आपके कदम भी रुक जाएं. लेकिन गुजरात के गिर और उसके आसपास के इलाकों में यह नजारा अब असामान्य नहीं माना जाता. यहां अक्सर शेर सड़क तक पहुंच जाते हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. अब गिर क्षेत्र से ऐसे ही दो नए वीडियो सामने आए हैं, जिनमें शेरों की अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं.

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पहला वीडियो गुजरात के सोमनाथ-कोडिनार फोरलेन हाईवे का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक सुबह करीब चार बजे चार युवा शेर सड़क पर घूमते दिखाई दिए. शेरों के सड़क पर आने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. वहां से गुजर रहे लोगों ने अपने मोबाइल फोन से पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

सोमनाथ-कोडिनार हाईवे पर टहलते नजर आए युवा शेर



इस वीडियो को लेकर हमारी टीम ने वन विभाग के कर्मचारी सोलंकी से बात की. उनके अनुसार वीडियो दो दिन पहले रात का है. उन्होंने बताया कि यह पांच शेरों का समूह था, जिसमें करीब दो वर्ष उम्र के चार युवा शेर और एक शेरनी शामिल थी. शेरनी पास के दूदाना गांव के वाड़ी क्षेत्र में थी, जबकि चारों युवा शेर हाईवे तक पहुंच गए थे.

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दूसरे वायरल वीडियो में एक शेरनी अपने तीन शावकों के साथ सड़क किनारे दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो वेरावल तहसील के मंडोर और भेराला गांव के आसपास का है. वीडियो में शेरनी अपने शावकों के साथ खेत की ओर जाने के लिए दीवार पार करती नजर आती है.

वीडियो में दो शावक आसानी से दीवार पर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक छोटा शावक दीवार पार नहीं कर पाता. इसके बाद शेरनी उसे अपने मुंह में उठाकर दीवार के दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करती दिखाई देती है. यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

शेरों के सड़क पर आने से कुछ देर प्रभावित रहा यातायात

हालांकि वन विभाग ने दूसरे वीडियो की लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. वनकर्मियों का कहना है कि उनके क्षेत्र में फिलहाल शावकों वाली किसी शेरनी की मौजूदगी की जानकारी नहीं है. विभाग वीडियो की वास्तविक लोकेशन का पता लगाने का प्रयास कर रहा है.



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रिपोर्ट- दिलीपभाई पंजाबभाई मोरी