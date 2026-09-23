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सुरक्षा के नाम पर DDA पार्क में केवल अंधेरा! 17 साल की लड़की से दरिंदगी के बाद उठे बड़े सवाल, दिल्ली पुलिस ने ऐसे पकड़े आरोपी

कालकाजी के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की से कथित गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने पीड़िता की ओर से बताए गए हुलिए और कपड़ों की जानकारी के आधार पर CCTV रूट मैपिंग की और पार्क से दूर लगे कैमरों से संदिग्धों तक पहुंची.

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दिल्ली के कालकाजी स्थित आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की से कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया (Representational Photo: ITG)
दिल्ली के कालकाजी स्थित आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की से कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया (Representational Photo: ITG)

दिल्ली के कालकाजी में 17 साल की लड़की से कथित गैंगरेप के बाद पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं. जिस DDA पार्क में वारदात हुई, वहां एंट्री और एग्जिट गेट पर CCTV कैमरे नहीं हैं और पर्याप्त लाइटिंग नहीं है. शाम होते ही कई हिस्सों में अंधेरा हो जाता है. पुलिस कमिश्नर ने मौके पर जाकर क्राइम सीन का जायजा लिया था.

पुलिस के मुताबिक, लड़की और उसका 17 साल का दोस्त सोमवार कालकाजी मंदिर में दर्शन के बाद आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर 7 से अंदर गए थे. आरोप है कि तीन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और दोनों को डराया. आरोपियों ने कहा कि वे नाबालिग हैं और उनके खिलाफ केस हो सकता है. इसके बाद लड़की को उसके दोस्त से अलग कर पार्क के एक सुनसान हिस्से में ले जाया गया.

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने लड़के को पकड़कर रखा और लड़की के साथ कथित तौर पर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. लड़की के दोस्त के साथ मारपीट भी की गई. पीड़िता ने आरोपियों का हुलिया, कपड़े और कद-काठी की जानकारी दी. इसी आधार पर पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और आरोपियों की रूट मैपिंग की. पार्क से दूर लगे कैमरों में संदिग्ध दिखे.

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साउथ ईस्ट दिल्ली के एक इंस्पेक्टर ने टेक्निकल इनपुट, मैनुअल जांच और ह्यूमन इंटेलिजेंस से आरोपियों की पहचान की. मंगलवार को तीनों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों में आसिफ, वकील हेमंत और उसका भाई मुकेश शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, आसिफ को पकड़ने के दौरान अमर कॉलोनी के डीएम ऑफिस रोड के पास गोलीबारी हुई. आसिफ ने पुलिस टीम पर तीन राउंड फायर किए. जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में लगी और उसे AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया.

यह भी पढ़ें: कालकाजी इलाके में हुई घटना के बाद लेडी श्रीराम ने शुरू की ऑनलाइन क्लासेज, सुरक्षा कारणों को बताया वजह

पुलिस ने बताया कि पार्क कई तरफ से खुला है, चारदीवारी कुछ जगहों पर टूटी है और कई गेट पर गार्ड नहीं हैं. कुछ हिस्सों में रोशनी भी पर्याप्त नहीं है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी पहले ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं. अभी तक दूसरी शिकायत नहीं मिली है. हेमंत और मुकेश के पिता ने पुलिस पर बेटों को घर से ले जाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है.

मामले में BNS और POCSO के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक, यह दिल्ली में दो हफ्ते के भीतर नाबालिगों से जुड़ी यौन हिंसा का चौथा रिपोर्टेड मामला है.

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इसके विरोध में LSR के बैक गेट पर छात्र 4 बजे के बाद मार्च निकालने वाले हैं. आयोजकों के मुताबिक मार्च नाबालिग पीड़िता के लिए न्याय, महिलाओं की रात में सुरक्षित आवाजाही और जवाबदेही की मांग को लेकर है. इसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के शामिल होने की बात कही गई है.

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