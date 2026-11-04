डबल बेड में भरे थे पटाखे, खोलते ही निकला 312 किलो का जखीरा... दिल्ली के शाहदरा में पुलिस का छापा

दिल्ली में दिवाली के आसपास पटाखों को लेकर सख्ती है. इसके बावजूद अवैध पटाखों का कारोबार करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे. पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में पुलिस को एक घर के अंदर ऐसा जखीरा मिला, जिसे देखकर टीम भी हैरान रह गई. पटाखे किसी गोदाम में नहीं, बल्कि घर की अलमारी और डबल बेड के अंदर छिपाकर रखे गए थे. पुलिस ने तलाशी ली तो वहां से करीब 312 किलो अवैध पटाखे बरामद हुए. इस मामले में 26 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

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मामला शाहदरा जिले के बलबीर नगर का है. पुलिस के मुताबिक, यहां रहने वाला 26 साल का हर्षित मित्तल अपने घर से अवैध पटाखे बेच रहा था. शाहदरा जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को इसकी गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर छापा मारा. वहां तलाशी शुरू हुई तो अलमारी और डबल बेड के अंदर पटाखे छिपाकर रखे मिले. पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और कुल 311 किलो 970 ग्राम अवैध पटाखे बरामद किए.

यानी करीब 312 किलो पटाखे एक घर के अंदर जमा करके रखे गए थे. पुलिस ने मौके से हर्षित मित्तल को पकड़ लिया और बरामद पटाखों को जब्त कर लिया. पुलिस के मुताबिक, हर्षित मित्तल जल्दी पैसा कमाना चाहता था. इसी लालच में वह अवैध पटाखों की बिक्री करने लगा.

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हालांकि, पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वह ये पटाखे कहां से खरीदकर लाता था और किन लोगों को बेचता था. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस काम में हर्षित अकेला था या उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है. पुलिस उसके मोबाइल फोन, संपर्कों और दूसरे लेन-देन से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर सकती है.

दिल्ली में पटाखों पर रोक के बीच पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली में पटाखों को लेकर प्रदूषण और सुरक्षा के कारण सख्ती बरती जाती है. ऐसे में अवैध तरीके से पटाखे जमा करना और बेचना लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है. खासकर जब इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे किसी रिहायशी घर के अंदर रखे हों. शाहदरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शाहदरा थाने में केस दर्ज किया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है. शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र कुमार मीणा ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पटाखों की सप्लाई से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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