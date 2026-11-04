scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डबल बेड में भरे थे पटाखे, खोलते ही निकला 312 किलो का जखीरा... दिल्ली के शाहदरा में पुलिस का छापा

दिल्ली के शाहदरा में पुलिस ने एक घर से 311 किलो 970 ग्राम अवैध पटाखे बरामद किए हैं. ये पटाखे अलमारी और डबल बेड के अंदर छिपाकर रखे गए थे. पुलिस ने बलबीर नगर के रहने वाले 26 साल के हर्षित मित्तल को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्दी पैसा कमाने के लालच में पटाखे बेच रहा था.

Advertisement
X
जल्दी अमीर बनना चाहता था युवक. (Photo: Screengrab)
जल्दी अमीर बनना चाहता था युवक. (Photo: Screengrab)

दिल्ली में दिवाली के आसपास पटाखों को लेकर सख्ती है. इसके बावजूद अवैध पटाखों का कारोबार करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे. पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में पुलिस को एक घर के अंदर ऐसा जखीरा मिला, जिसे देखकर टीम भी हैरान रह गई. पटाखे किसी गोदाम में नहीं, बल्कि घर की अलमारी और डबल बेड के अंदर छिपाकर रखे गए थे. पुलिस ने तलाशी ली तो वहां से करीब 312 किलो अवैध पटाखे बरामद हुए. इस मामले में 26 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

मामला शाहदरा जिले के बलबीर नगर का है. पुलिस के मुताबिक, यहां रहने वाला 26 साल का हर्षित मित्तल अपने घर से अवैध पटाखे बेच रहा था. शाहदरा जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को इसकी गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर छापा मारा. वहां तलाशी शुरू हुई तो अलमारी और डबल बेड के अंदर पटाखे छिपाकर रखे मिले. पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और कुल 311 किलो 970 ग्राम अवैध पटाखे बरामद किए.

delhi shahdara illegal firecrackers 312 kg hidden wardrobe double bed

सम्बंधित ख़बरें

दिवाली पर पटाखे जलाने से पहले जान लें SC का ये नियम
दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखों को मंजूरी, SC ने तय की टाइम लिमिट
delhi air pollution
पटाखे फोड़ने की समय-सीमा तय, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
Several people injured in the blast (Photo- ITG)
भदोही में विसर्जन के दौरान जोरदार धमाका! हाथ में पटाखों का बैग फटा
पटाखों के धमाकों से दहशत, कई लोगों की मौत की आशंका

यानी करीब 312 किलो पटाखे एक घर के अंदर जमा करके रखे गए थे. पुलिस ने मौके से हर्षित मित्तल को पकड़ लिया और बरामद पटाखों को जब्त कर लिया. पुलिस के मुताबिक, हर्षित मित्तल जल्दी पैसा कमाना चाहता था. इसी लालच में वह अवैध पटाखों की बिक्री करने लगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'समस्या रोशनी का त्योहार नहीं, पटाखे हैं', सुप्रीम कोर्ट की सलाह- विराट कोहली जैसी हस्तियों से फैलाएं जागरूकता

हालांकि, पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वह ये पटाखे कहां से खरीदकर लाता था और किन लोगों को बेचता था. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस काम में हर्षित अकेला था या उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है. पुलिस उसके मोबाइल फोन, संपर्कों और दूसरे लेन-देन से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर सकती है.

दिल्ली में पटाखों पर रोक के बीच पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली में पटाखों को लेकर प्रदूषण और सुरक्षा के कारण सख्ती बरती जाती है. ऐसे में अवैध तरीके से पटाखे जमा करना और बेचना लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है. खासकर जब इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे किसी रिहायशी घर के अंदर रखे हों. शाहदरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शाहदरा थाने में केस दर्ज किया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है. शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र कुमार मीणा ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पटाखों की सप्लाई से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत के लिए मिड टर्म चुनाव रिजल्ट के क्या मायने, ट्रंप की हार का असर क्या? |
    अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव? CDS ने कहा- अग्निवीरों को मिलेगा 2 साल एक्सटेंशन |
    How to Make Chandrakala: इस दिवाली घर पर मावा भरकर बनाएं चंद्रकला, भूल जाएंगे बाजार की मिठाई, नोट करें रेसिपी |
    मेरठ: पति की हत्या के बाद बिस्तर पर छोड़ा था सांप, फांसी की सजा पाने वाली पत्नी और प्रेमी पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट |
    Kal Ka Rashifal 5 November 2026: कल 5 राशियों को मिलेगा पैसा कमाने का मौका, खुलेगी तरक्की की राह, पढ़ें राशिफल |
    YouTube देखकर सीखा नकली नोट छापना, फिर घर में लगा ली मशीन... और छाप डाले 7 करोड़ |
    ICC Rankings: म‍िचेल स्टार्क का नंबर-1 टेस्ट बॉलर के स‍िंहासन पर फ‍िर कब्जा, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग |
    'PM नहीं बन पाया', Taarak Mehta एक्टर ने राहुल गांधी को किया रोस्ट, अभिजीत दिपके की उड़ाई खिल्ली |
    चुनाव हारे ट्रंप, तो अकड़ हुई ढीली, बोले- डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे |
    ऑकलैंड वनडे में Virat Kohli ने रचा नया इतिहास
    Advertisement