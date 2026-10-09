दिल्ली में 8 दिनों से लगातार हंगामा, 25 FIR दर्ज... कनॉट प्लेस में कश्मीरी युवक से मारपीट मामले में राहुल समर्थकों पर केस!

नई दिल्ली इलाके में 2 अक्टूबर से लगातार प्रदर्शन चल रहा है. 8 दिन में दिल्ली पुलिस करीब 25 अलग अलग FIR दर्ज कर चुकी है. इन FIR में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लेफ्ट विंग से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं. पुलिस के साथ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने और धारा 163 के उल्लंघन जैसे आरोप लगाए गए हैं. इसी बीच कनॉट प्लेस थाने में फहिम नाजिर नाम के शख्स की शिकायत पर राहुल गांधी और उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज हुआ है.

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पिछले 8 दिनों से नई दिल्ली में हंगामा और बवाल का माहौल बना हुआ है. प्रदर्शन 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था और अब तक जारी रहा. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अलग अलग मामलों में तकरीबन 25 FIR दर्ज की हैं. इन FIR में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम भी हैं और लेफ्ट विंग से जुड़े लोगों के नाम भी. पुलिस के साथ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालना और धारा 163 का उल्लंघन करने जैसी धाराओं में केस बने हैं.

अब इस मामले की बात करें तो कनॉट प्लेस थाने में 8 अक्टूबर को FIR नंबर 0280 दर्ज की गई है. शिकायत करने वाले फहीम नाजिर श्रीनगर के रहने वाले हैं. उन्होंने राहुल गांधी और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है.

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शिकायत के मुताबिक फहीम नाजिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं. उनका आरोप है कि कनॉट प्लेस में राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें कई चोटें आईं. उनका कहना है कि वह उस वक्त संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत विरोध प्रदर्शन के अधिकार की बात कर रहे थे. FIR के मुताबिक वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगा रहे थे. उनके हाथ में एक पोस्टर भी था, जिस पर देश, सेना, दिल्ली पुलिस, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सम्मान में नारे लिखे थे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने देश के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, इसके बावजूद उनके साथ मारपीट की गई. शिकायत में राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

FIR के अनुसार घटना 8 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:45 बजे हुई. जगह कनॉट प्लेस के के-ब्लॉक में आउटर सर्किल बताई गई है. शिकायतकर्ता को मेडिकल जांच के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया. दस्तावेज में मेडिकल केस नंबर 5068 का जिक्र है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धाराओं 115(2), 126(2), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है.

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