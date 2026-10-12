विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट मार्च आज, राजीव चौक समेत दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद

दिल्ली में सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मेट्रो यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक छह मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद रखने का ऐलान किया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी दल कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं.

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डीएमआरसी ने देर रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी. हालांकि, इन सभी स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी. मेट्रो प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और जरूरत के मुताबिक आगे की जानकारी साझा की जाएगी.

‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की तैयारी

विपक्षी गठबंधन INDIA के बैनर तले प्रस्तावित इस मार्च का नाम ‘चलो दिल्ली-मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ रखा गया है. विपक्षी दलों की मांग है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की जाए. प्रदर्शन के दौरान उनके इस्तीफे, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर रोक और मतपत्र से मतदान की व्यवस्था दोबारा लागू करने की मांग भी उठाई जानी है.

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कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार शाम 4 से 5 बजे के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात के लिए समय मांगा था. दोनों नेता क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं. वे चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अपनी चिंताओं को सामने रखते हुए मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपना चाहते थे.

सूत्रों के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश ने मुलाकात का अनुरोध स्वीकार नहीं किया. इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामलों का पहले से लंबित होना बताई गई. सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं को ईमेल के जरिए जवाब भेजा गया.

राहुल गांधी बोले- लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले होंगे शामिल

सूत्रों के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी को बताया कि प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में आदेश पारित नहीं किए जा सकते. उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के जरिए अदालत का रुख करने की सलाह दी. सूत्रों ने यह भी कहा कि मामले पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है.

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दलों के साथ युवा समूह, सिविल सोसाइटी के लोग और लोकतंत्र एवं संविधान में विश्वास रखने वाले लोग मार्च में हिस्सा लेंगे. उन्होंने एक्स पर आरोप लगाया कि शनिवार को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ पुलिसकर्मियों और भाजपा समर्थकों ने मारपीट की. यह आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया गया है. उन्होंने कहा कि सोमवार को विभिन्न दलों के लोग पार्टी, लिंग, जाति, समुदाय और राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर भारतीय नागरिक के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे.

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दोपहर 1:30 बजे कनॉट प्लेस में जुटेंगे कांग्रेस नेता

कांग्रेस के मुताबिक, उसके नेता सोमवार दोपहर 1:30 बजे कनॉट प्लेस और बाराखंभा रोड के जंक्शन पर एकत्र होंगे. वहां से प्रस्तावित विरोध मार्च में शामिल होंगे. इससे पहले शुक्रवार को INDIA ब्लॉक के नेताओं ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला था. इसके बाद विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा था.

दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहने के कारण मध्य दिल्ली में यात्रा करने वाले लोगों को अपने सफर की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है. यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि संबंधित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने या भीतर प्रवेश करने पर निर्धारित समय तक रोक रहेगी.



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