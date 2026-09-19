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दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले दें ध्यान! तकनीकी खराबी के कारण इस रूट पर सेवाएं प्रभावित

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर शाहदरा और वेलकम के बीच तकनीकी समस्या के चलते ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं. बाकी सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सामान्य है.

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दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन पर सेवाएं प्रभावित.
दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन पर सेवाएं प्रभावित.

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर शाहदरा और वेलकम के बीच तकनीकी समस्या के चलते प्रभावित हुई ट्रेन सेवाएं अब सामान्य हो गई हैं. इससे पहले मेट्रो की ओर से जानकारी दी गई थी कि तकनीकी दिक्कत के कारण सेवाएं प्रभावित हुई थीं.

दिल्ली मेट्रो ने गुरुवार को अब तक का सबसे ज्यादा यात्री बोर्डिंग दर्ज किया. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के मुताबिक, 17 सितंबर को कुल 82,44,903 यात्री बोर्डिंग दर्ज की गई. यह रिकॉर्ड दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की जारी हड़ताल के बीच अतिरिक्त यात्रियों की संख्या को देखते हुए बढ़ाई गई सेवाओं के दौरान बना.

यह संख्या बुधवार को दर्ज 80,71,630 यात्री बोर्डिंग से 1,73,273 ज्यादा है. DMRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि 17 सितंबर को 82,44,903 की अब तक की सबसे ज्यादा यात्री बोर्डिंग दर्ज की गई. DTC बस ड्राइवर मंगलवार से दैनिक वेतन में बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधाओं और ओवरटाइम भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं.

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इस लाइन पर सबसे ज्यादा लोग हुए सवाल

DMRC के आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग कॉरिडोर में येलो लाइन पर सबसे ज्यादा 20,89,465 यात्री बोर्डिंग दर्ज की गई. इसके बाद ब्लू लाइन पर 17,28,658 यात्री बोर्डिंग हुई. पिंक लाइन पर 9,41,527 और रेड लाइन पर 8,80,059 यात्री बोर्डिंग दर्ज की गई. कुल आंकड़े में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम की सेवाओं की सवारियां भी शामिल हैं. इसके साथ संयुक्त आंकड़ा 82 लाख से ज्यादा हो गया.

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बस ड्राइवरों के हड़ताल के बीच ट्रिप बढ़ाई गई

DTC हड़ताल के बीच यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए DMRC ने अपने पूरे नेटवर्क में 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप बढ़ाई थीं. बुधवार को परिचालन जरूरतों के अनुसार आठ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई थीं, खासकर पीक आवर्स के दौरान यात्रियों की बढ़ी आवाजाही को देखते हुए. 16 सितंबर को भी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच आठ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई थीं, ताकि यात्रियों की बढ़ी संख्या को संभाला जा सके.

DMRC ने कहा था कि यात्रियों की बढ़ी संख्या के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए ये अतिरिक्त व्यवस्थाएं जारी रहेंगी. साथ ही यात्रियों को अपनी यात्रा उसी के अनुसार प्लान करने की सलाह दी गई थी, खासकर पीक आवर्स के दौरान, जब यात्रियों की आवाजाही ज्यादा रहने की उम्मीद थी.

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