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दिल्ली में 75 साल बाद अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन... सफदरजंग में 20.7°C गिरा दिन का तापमान, टूटा रिकॉर्ड

दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में 30 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, अक्टूबर में 1951 के बाद यह सबसे कम अधिकतम तापमान है. इससे पहले सबसे कम अधिकतम तापमान 25 अक्टूबर 1975 को 21.5 डिग्री दर्ज किया गया था.

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दिल्ली में 30 अक्टूबर को मौसम ने नया रिकॉर्ड बना दिया (File Photo: PTI)
दिल्ली में 30 अक्टूबर को मौसम ने नया रिकॉर्ड बना दिया (File Photo: PTI)

दिल्ली में 30 अक्टूबर को मौसम ने नया रिकॉर्ड बना दिया. राजधानी के सफदरजंग मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में 1951 के बाद यह अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान है. यानी पिछले 75 साल में अक्टूबर के किसी दिन अधिकतम तापमान इतना नीचे दर्ज नहीं हुआ था.

इससे पहले अक्टूबर में सबसे कम अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड 25 अक्टूबर 1975 के नाम था. उस दिन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. 30 अक्टूबर को तापमान इससे भी नीचे चला गया और पुराना रिकॉर्ड टूट गया.

अक्टूबर में सबसे कम अधिकतम तापमान के पुराने रिकॉर्ड

सफदरजंग के ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में दर्ज किए गए सबसे कम अधिकतम तापमान इस प्रकार हैं:

तारीख अधिकतम तापमान
 
25 अक्टूबर, 1975 21.5°C
31 अक्टूबर, 1961 21.9°C
18 अक्टूबर, 1971 22.1°C
1 अक्टूबर, 1954 22.2°C
30 अक्टूबर, 2026 20.7°C

20.7 डिग्री का नया आंकड़ा इन सभी पुराने रिकॉर्ड से कम है. इससे पता चलता है कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में दिल्ली में दिन का तापमान असामान्य रूप से नीचे रहा.

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यह भी पढ़ें: दिल्ली की हवा पर 22 साल की स्टडी का बड़ा खुलासा: बारिश से सिर्फ 5 दिन की राहत, फिर लौट आता है जानलेवा प्रदूषण

क्या होता है अधिकतम तापमान?

अधिकतम तापमान का मतलब है किसी दिन के दौरान दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान. आमतौर पर दिन में तापमान बढ़ता है, लेकिन 30 अक्टूबर को सफदरजंग में यह अधिकतम स्तर भी सिर्फ 20.7 डिग्री रहा.

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बादल छाए रहने, बारिश, हवा की दिशा में बदलाव और मौसम के दूसरे कारणों से दिन का तापमान प्रभावित हो सकता है. ऐसे असामान्य आंकड़े मौसम के लंबे समय के रिकॉर्ड को समझने में भी मदद करते हैं.

इस तरह 30 अक्टूबर 2026 दिल्ली के मौसम के इतिहास में एक अहम तारीख बन गया है. सफदरजंग में दर्ज 20.7 डिग्री का अधिकतम तापमान अक्टूबर के पिछले 75 साल के रिकॉर्ड में सबसे कम है.

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