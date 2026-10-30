हैदराबाद में बेकाबू इनोवा कार कई बार पलटकर मकान की दीवार से टकराई, CCTV में कैद हुआ हादसा

हैदराबाद में तेज रफ्तार कार का खौफनाक हादसा सामने आया है. यहां एक Toyota Innova Crysta सड़क पर अचानक अनियंत्रित हो गई और कई बार पलटते हुए एक मकान की बाउंड्री वॉल से जा टकराई.

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यह दुर्घटना गुरुवार, 29 अक्टूबर को रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के नरकुड़ा गांव के पास हुई. हादसे का पूरा घटनाक्रम इलाके में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया. सामने आए फुटेज में कार की रफ्तार और हादसे की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है.

पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना दोपहर करीब 3:45 बजे हुई. Innova Crysta शमशाबाद से नरकुड़ा की तरफ जा रही थी. इसी दौरान ड्राइवर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे स्थित एक मकान की बाउंड्री वॉल से जा टकराई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई बार पलट गई. हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मकान की दीवार का एक हिस्सा भी टूट गया.

पुलिस ने कार चालक की पहचान नरकुड़ा निवासी पांडू के रूप में की है. इस हादसे में पांडू को चोटें आईं. बताया गया है कि दुर्घटना के कुछ देर बाद वह घटनास्थल से चला गया.

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हालांकि, उसकी चोटों की गंभीरता और उसे कहां इलाज के लिए ले जाया गया, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

इस दुर्घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें Innova Crysta अनियंत्रित होकर कई बार पलटती दिखाई दे रही है. इसके बाद कार मकान की बाउंड्री वॉल से टकरा जाती है. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार तक इस मामले में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी.

इसी वजह से उस समय तक कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया था. फिलहाल, दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और कार चालक ने वाहन से नियंत्रण कैसे खोया, इसकी सटीक वजह साफ नहीं हो पाई है.

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